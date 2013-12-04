بازی پر افت و خیزی برابر پیکان تهران پیش رو داریم/ والیبال تبریز در حال پیشرفت است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین معدنی در آستانه دیدار تیم شهرداری تبریز برابر پیکان تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برد و باخت امری طبیعی در یک مسابقه است اما انتظار من از بازیکنانم این است که خوب بازی کنند بازی خوبی که مقابل تیم پر مهره و مدعی کاله انجام دادند و تا مرز پیروزی پیش رفتند امیدها را برای کسب نتایج بهتر در بازیهای بعدی زنده کرده است.

وی افزود: در آن بازی بچه ها نشان دادند که هم از لحاظ آمادگی در سطح خوبی قرار دارند و هم ذخیره ها با تمرین و ممارست خود را به بازیکنان اصلی رسانده اند و خوشبختانه دست مان در خصوص انتخاب بازیکن باز است.

وی تاکید کرد: تعطیلات و وقفه در لیگ موجب شد تا روی مسائل تاکتیکی کار کنیم و تیم هماهنگی خوبی پیدا کرده است.

معدنی در خصوص حریف تیم شهرداری در هفته ششم لیگ برتر والیبال اظهار داشت: پیکان تیم خوبی دارد و با تلفیقی از بازیکنان جوان و باتجربه به همراه مربی خوب و باشگاهی ریشه دار همیشه یکی از تیمهای قدر لیگ برتربوده است. اما بازیکنان شهرداری هم در شرایط خوبی به سر می برند و من پیش بینی می کنم بازی پر افت و خیز و دیدنی را پیش روی خواهیم داشت.

وی در پاسخ به غیبت مهره های کلیدی و ملی پوش تیم شهرداری تبریز گفت: با نبود این بازیکنان کارمان سخت می شود اما با کار تیمی و فاصله گرفتن از وابستگی به فرد تلاش می کنیم به جایگاه خود در جدول دست یابیم. از نظر فنی بازیکنان ما به هم خیلی نزدیک هستند که این می تواند نقطه قوت تیم ما در ساختن تیمی یکدست و قدرتمند باشد.

معدنی بزرگترین نگرانی خود را در بازی مقابل پیکان مصدومیت غیاسی و پائولو دانست و افزود: امیدوارم این دو بازیکن بتوانند به بازی با پیکان برسند.

وی سطح کیفی لیگ برتر را بسیار خوب ارزیابی کرد و ادامه داد: امروز والیبال ایران پیشرفت خوبی داشته است بطوریکه قدرتهای والیبال دنیا به این تیم با دیده احترام می نگرند.

سرمربی تیم والیبال شهرداری تبریز گفت: متاسفانه در فاصله چند ساله که تبریز تیمی در لیگ برتر و سطح اول والیبال کشور نداشت والیبال این شهر رفته رفته سیر نزولی را طی می کرد که خوشبختانه با حمایتهای صورت گرفته دوباره به سطح اول ولیبال کشور بازگشت و روز به روز شاهد پیشرفت در والیبال این شهر هستیم و امیدوارم دوباره شاهد روزهای پرفروغ والیبال در تبریز باشیم.

معدنی ادامه داد: خوشبختانه تبریز از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری خوبی در خصوص والیبال بهره مند است و بازیکنان بسیار مستعد در این شهر وجود دارد.

گفتنی است:دیدار تیم والیبال شهر داری تبریز با پیکان تهران امروز 13 آذر ساعت 17 برگزار خواهد شد.