محکومیت 9 میلیاردی قاچاقچیان سوخت/ افتتاح ۴۱ طرح بسیج سازندگی در بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر از محکومیت 9 میلیاردی قاچاقچیان سوخت در تعزیرات حکومتی استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: با این اقدام حدود 200 هزار لیتر سوخت به شبکه توزیع استان برگشت داده شد.

محمود احمدی بیان کرد: به دنبال شکوائیه گمرک بوشهر در خصوص قاچاق سوخت به مقدار حدود 200 هزار لیتر گازوئیل مبنی بر اینکه قاچاقچیان این میزان سوخت را در یکی از مخازن استیجاری شرکتی واقع در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر برای صادرات به کشور افغانستان نگهداری می‌کردند و محموله مذکور را نوعی حلال آلی معرفی و اظهار کرده بودند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر اضافه کرد: پس از سیر مراحل رسیدگی در تعزیرات حکومتی بوشهر و نمونه‌برداری و آنالیز ترکیبات، مشخص شد محموله سوخت نفت و گاز بوده که تحت عنوان حلال آلی اظهار شده است بنابراین شعبه پس از اخذ اظهارات و استماع دفاعیات متهمان اتهام انتسابی را محرز تشخیص داده و در نهایت قاچاقچیان را علاوه بر ضبط سوخت قاچاق مکشوفه به بیش از 9 میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.

افتتاح ۴۱ طرح بسیج سازندگی در بوشهر

مسئول بسیج سازندگی سپاه استان بوشهر با بیان اینکه بسیج سازندگی در عرصه محرومیت زدایی نقش ارزنده‌ای دارد اظهار کرد گفت: این بسیج سال گذشته موفق شد 40 طرح درزمینه‌های ابخیزداری، طرح‌های منابع طبیعی، آموزشی و خانه عالم را با اعتبار 35 میلیارد ریال در استان بوشهر اجراء و به بهره برداری برساند.

ذوالفقار عباسی‌فر با بیان اینکه فردا 41 طرح عمرانی در نقاط محروم استان افتتاح می‌شود تصریح کرد: این طرح‌ها با حضور فرمانده قرارگاه سازندگی کوثر خاتم الانبیاء به صورت ویدئوکنفرانس در استانداری بوشهر، همزمان در سراسر استان به بهره برداری می‌رسد.

وی افزود: این طرح‌ها شامل مسجد، حسینیه، پایگاه مقاومت بسیج، خانه عالم، خانه نیازمند و غسالخانه است که کارفرمایان آنها اداره کل اوقاف و امور خیریه استان، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و استانداری بوشهر است که این طرح‌ها با اعتبار بیش از 18 میلیارد ریال در مدت یک سال ساخته شده است.

اجرای 284 کارگاه روحی و روانی و اعتقادی در کمیته امداد استان بوشهر

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاری 284کارگاه با محوریت روحی، روانی و اعتقادی در کمیته امداد استان بوشهر برگزار شده است.

فرید محبی افزود: از تعداد کارگاه های برگزار شده 160 کارگاه روحی روانی با تعداد 2770 نفر و 124 کارگاه دیگر آن اعتقادی بوده است که تعداد 2867 نفر از خانواده های نظام جامع تربیتی از این کارگاه ها بهره مند گردیدند.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر خاطر نشان کرد: عمده موضوعات بحث شده در کارگاه های روحی و روانی مدیریت هیجان، مهارت‌های زندگی، مثبت اندیشی، مهارت های زندگی و.... بوده است.

محبی عنوان کرد: همچنین به منظور ارتقای سطح علمی کارشناسان مشاوره و آموزش خانواده و همچنین بررسی کیس‌های مشاوره‌ای خاص با بررسی کارشناسان با تجربه و راهنمایی های اساتید مجرب دانشگاهی اتاق فکرهای مختلفی نیز در این راستا برگزار شد.

اجرای طرح پیشگیری از بیماری تب مالت در مراکز درمانی دیلم

رئیس شبکه بهداشت و درمان دیلم با بیان اینکه اولویت بندی در اجرای برنامه های بهداشتی ضروری است اظهار کرد: در منطقه سیامکان ضرورت دارد برنامه مداخله ای با پشتیبانی ستاد درخصوص پیشگیری از تب مالت طراحی و اجرا شود و سایر مراکز بهداشتی درمانی بایستی برنامه آموزشی درخصوص پیشگیری از تب مالت داشته باشند.

عبدالحسین ناصری ضمن اشاره به ورود عشایر به منطقه، از سرپرستان مراکز بهداشتی درمانی خواست تیمی متشکل از پزشک،کاردان،ماما،بهورز و سایر اعضای تیم سلامت از عشایر منطقه تحت پوشش خود بازدید کنند.

رئیس شبکه بهداشت دیلم از سرپرستان مراکز بهداشتی درمانی خواست از ابتکارات خود در اجرای برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی در مناسبتهای بهداشتی استفاده کنند و وابسته به ستاد نباشند.

سرپرست مرکز بهداشتی درمانی سیامکان گزارشی درخصوص اقدامات پیشگیرانه درخصوص تب مالت ارائه کرد و درخصوص طرح غربالگری دیابت آخرین آمارهای موجود را ارائه کرد.