به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس وحید رحمتی مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هلال‌احمر در تشریح فعالیتهای جمعیت هلال احمر، اظهارداشت: از آنجا که مدیران کنونی این جمعیت به ضرس قاطع به اهداف اصلی آن یعنی رعایت اصول هفتگانه بی‌غرضی، بیطرفی، استقلال، خدمات داوطلبانه، بشردوستی، یگانگی و جهان‌شمولی پایبند بوده و هستند، لذا در ارایه گزارش صد روزه این جمعیت هم، نه فعالیتهای انجام شده از قبل در این نهاد را نادیده گرفته و نه قصد داشته و دارند تا خدمات انجام شده را به اسم فرد یا افرادی تمام کنند، بلکه نه تنها این خدمات را در مالکیت این جمعیت نمی‌دانند که همه آنچه تا کنون در این سازمان مردمی رخ داده است را مرهون افرادی می‌داند که در صف خدمت‌دهی به همنوعان خود در میهن و جای جای جهان، جان خود را در طبق اخلاص قرار می‌دهند..

وی افزود: پس بهتر است مصداق این حدیث نبوی را در باب نیت برای خود یادآور شویم که "إنما الأعمال بالنیّات..." همه اعمال ما به نیت اصلی ما بستگی دارد و اگر امروز سعادت یافته‌ایم که لباس خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی را به تن کنیم و اگر نیت ما به عنوان یک ایرانی انقلابی، به‌حق؛ خدمت مخلصانه به این آب و خاک باشد، چه تفاوتی برای ما می‌کند خدمتمان به نظام مقدس جمهوری اسلامی در چه دوره و زمانی انجام شود و در اصل چه ضرورتی دارد تا خدمات صادقانه نهادی که بی‌طرفی شعار اصلی آن است را دستاویز بازی‌های کودکانه عده‌ای کنیم تا موجبات خسران و وقت‌کشی حتی یک لحظه از خدمت به مردم را فراهم کند.

به گفته رحمتی، جمعیت هلال احمر ایران نه در 80 روز، نه در 100 روز و نه در حدود یک قرن گذشته مایملک فرد یا افرادی نبوده که امروز گزارش عملکرد آن هم بخواهد به اسم آنها تمام شود و هر آنچه این روزها در این نهاد مردمی شاهد آن بوده و خواهیم بود، به عنوان نمونه رسیدن به موفقیت در هیئت حاکمه فدراسیون بین‌المللی جمعیتهای صلیب ‌سرخ و هلال‌احمر را مدیون سالهای سال خدمت بی‌وقفه همه امدادگران و تلاشگران و در کنار آنها مدیران و مسئولانی است که زندگی خود را شبانه‌روز وقف خدمت به مردم کرده‌اند.

وی تاکید کرد: از آن جمله است کمک ‌رسانی به قحطی زدگان سومالی و سیل‌زدگان پاکستان که اگر نبود کمک‌های بی‌وقفه مردمی و امدادگری‌های شبانه‌روزی نیروهای صف جمعیت هلال احمر هیچگاه ایران در میان جمعیت‌های هلال احمر و صلیب سرخ‌ جهان قد علم نمی‌کرد و صدها و هزاران عملکرد و دستاورد و موفقیت حاصل شده در این جمعیت...

مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هلال احمر در پایان افزود: طبیعی است نهاد ارزشمندی چون هلال‌احمر همواره مورد توجه بوده و از حساسیتهای قابل توجهی نیز برخوردار است، اما نه ما و نه هیچ‌یک از مسئولان کنونی این نهاد مردمی فراموش نمی‌کنیم که این نهاد مردمی بر پاشنه نیروهای خدوم خود استوار است و ما جز خدمتگزاری ساده، جایگاهی نداریم و شکرگذار همین مقداریم.