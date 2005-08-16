راه اندازي مجدد تاسيسات UCF اصفهان بايد فعاليت ساير تاسيسات هسته اي بويژه نطنز را به دنبال داشته باشد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، متن قطعنامه پاياني حلقه انساني در حمايت از فناوري بومي هسته اي به شرح ذيل است: تضمين استقلال و حفظ عزت از جمله آرمانهاي بلند انقلاب شكوهمند اسلامي به شمار مي رود كه ملت شريف ايران براي دستيابي به آن تاكنون هزينه هاي سنگيني را از سر اعتقاد و ايمان پرداخته و پاسداري از هويت خويش را در صيانت از استقلال و عزت خويش جستجو نموده است.

قطعنامه اخير شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي حكايت از آن دارد كه سردمداران نظام سلطه درصدد آن هستند كه مطامع و زياده طلبي هاي خود را تحميل نموده، استقلال ايران اسلامي را زير سوال ببرند و حق بديهي ملت ايران در استفاده از فناوري صلح آميز انرژي اتمي را انكار نمايند. به همين دليل اكنون دولت و ملت شريف ايران در برابر آزمون تاريخي دفاع از استقلال خويش قرار دارد و بايد در عرصه عمل نشان دهد كه حاضر نيست تبعيض تحقيرآميز غرب را بپذيرد.

در اين راستا، دانشجويان عدالتخواه و فرزندان تبعيض ستيز ملت در شرايط حساس كنوني مواضع خويش را به شرح زير اعلام مي دارند:

1- ما ضمن محكوميت قطعنامه اخير شوراي حكام آن را فاقد وجاهت حقوقي و خارج از قوانين حاكم بر فعاليت هاي آژانس دانسته و بر اين باوريم كه اين قطعنامه پرده از اين واقعيت بر مي دارد كه جايگاه واقعي آژانس تا حد نگهباني از منافع قدرتهاي سلطه گر به ويژه آمريكا تنزل يافته است.

ملت بزرگ ايران هرگز به دنبال دستيابي به سلاحهاي اتمي نبوده و به دليل برخورداري از انسجام، وحدت و يكپارچگي، نيازي به آن نخواهد داشت و اين مساله را از طريق ارائه تضمينات كافي به اثبات رسانده است. ما معتقديم آنچه موجبات ترس و واهمه قدرتهاي سلطه گر را فراهم آورده، آن است كه ايران اسلامي با بهره گيري از دستاوردها و پيشرفتهاي علمي به الگويي براي ملتهاي آزاديخواه و استقلال طلب تبديل شود و به اين طريق راه مبارزه با نظام سلطه هموار گردد.

ترس از همه گيري تفكر انقلاب اسلامي و مردمسالاري ديني سبب واقعي اين بهانه جويي هاست. ما با آگاهي از اين حقيقت و درك شرايط حساس كنوني اصرار داريم تا رسالت تاريخي خويش را در صيانت از استقلال و عزت و سربلندي ايران اسلامي به انجام رسانيم و منادي آزادي و احقاق حقوق ملت هاي دربند باشيم.

2- قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي يكبار ديگر اعتمادناپذيري سردمداران نظام سلطه را به اثبات رساند. اين اقدام، ملت ايران را بيش از پيش مطمئن نمود كه براي حفظ منافع ملي و استقلال خود نبايد از بيگانگان توقع هيچ گونه همراهي داشته باشد؛ بويژه عملكرد سه كشور طرف مذاكره، حامل درس ها و عبرت هايي است كه اميدواريم دولت آينده و مسئولين تصميم گيرنده، اين تجربيات را به كار ببندند.

آنان بايد با تكيه به قدرت لايزال الهي و با اعتماد به نيروي مردمي در روند گذشته ديپلماسي كشور تجديدنظر كرده و از اين پس ادبياتي عزت مدارانه و توام با اعتماد به نفس آنچنان كه در شان ملت ايران در مواجهه با دولتهاي بيگانه به كار گيرند و از غرور ملي و عزت و شرف ملت ايران حراست نمايند.

3- تجربه تاريخي حكايت از آن دارد كه تنها راه مقابله با زياده خواهي هاي دولتهاي سلطه گر، مقاومت و اصرار بر حفظ اصول و ارزشهاي انقلابي است و تنها از اين طريق است كه مي توان عقب نشيني را بر دشمنان تحميل كرده و حفظ استقلال را تضمين نمود.

راه اندازي مجدد تاسيسات UCF اصفهان هرچند دير هنگام، اما حركت قابل تقديري است كه بايد راه اندازي كامل ساير تاسيسات هسته اي بويژه تاسيسات نطنز را به دنبال داشته باشد. ما فناوري صلح آميز هسته اي را سرمايه اي ملي مي دانيم و از مسئولين نظام قويا خواستاريم كه همه تلاش خود را براي صيانت از اين دستاورد بزرگ به كار گرفته و امانت داري خويش را به اثبات رسانند.

4- بديهي است پافشاري بر حق مسلم ايران در استفاده از فن آوري صلح آميز هسته اي هزينه هاي سياسي و اقتصادي را به دنبال خواهد داشت؛ ما آن را بهاي حفظ استقلال و عزت خود مي دانيم و اطمينان داريم فهم نهايي دشمنان از لجاجت، ياس و نااميدي؛ و بهره ملت شريف ايران از مقاومت، عزت و استقلال خواهد بود. ما فشارهاي بيگانگان را تحمل مي كنيم، اما از استقلال و عزت ايران اسلامي نخواهيم گذشت.

5- دانشجويان انقلابي در دو سال گذشته نشان دادند كه با تمام اختلاف نظرهاي موجود در پيگيري اين مساله، با كمال حساسيت و قدرت وارد عمل مي شوند و حق هيچگونه عقب نشيني را به مسئولين كشور نمي دهند. اكنون نيز جنبش دانشجويي با تمام وجود بر راه اندازي كامل تاسيسات هسته اي ايران پافشاري كرده و اين مساله را امري غيرقابل معامله مي داند.

در اين برهه حساس آنچه لازم است حفظ وحدت و يكپارچگي، تداوم بيداري و آگاهي و مراقبت و نظارت بر عملكرد دستگاههاي مسئول است كه بويژه از دانشجويان دانشگاهها، طلاب حوزه هاي علميه و جوانان غيور مي خواهيم كه با حضور فعالانه در صحنه، مسئوليت خويش را در دفاع از استقلال و سربلندي ملت ايران با نهايت قوت و دقت به انجام رسانند.