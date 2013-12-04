بازار عسل مازندران در قرق محصولات تقلبی/ نبود بازارچه اختصاصی عسل

به گزارش خبرنگار مهر، مازندران با تولید حدود چهار تن عسل بازاچه اختصاصی برای فروش تولیدات ندارد و دستفروشان با فروش عسل های تقلبی و خارجی به تولیدات داخلی ضربه زده اند.

کمبود دارو، بیماریهای زنبور، فروش محصولات تقلبی، حمایت نشدن، نداشتن بازارچه عسل از مهمرین مشکلات فراروی زنبورداران مازندرانی عنوان شده است.

جمعی از زنبورداران مازندرانی با انتقاد از روند رو به رشد عرضه عسل های تقلبی در بازار بیان داشتند: این گونه محصولات که به اسم عسل در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد نه تنها اثر دارویی نداشته بلکه گاها به دلیل ضعف جسمی بیمار ممکن است سبب بروز بیماری های جدی در فرد شود.

سعید کامفر تولید کننده عسل طبیعی روستای سجرو بندپی شرقی گلوگاه بابل که ازدوران کودکی در کنار خانواده به شغل زنبورداری مشغول فعالیت بوده وحدود25 سال به صورت حرفه ای دراین عرصه فعالیت دارد در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: 720 کلنی زنبور عسل دارم که اگرآب وهوا مناسب باشد حد اکثر هر کندو حدود 20 کیلو برداشت می شود.





وی درباره شیوه تولید عسل گفت: فعلا تولید عسل ما به طور سنتی انجام می شود، اخیرا درخواست خرید دستگاه صنعتی دادیم که درصورت تامین اعتبار به مبلغ 1.5 میلیارد ریال، تولید ما به صورت صنعتی انجام خواهد گرفت.



زنبورداران حمایت کننده ندارند

وی درباره مهمترین مشکل تولید کنندگان عسل یادآورشد: مهمترین مشکل زنبورداران در بسته بندی تولیدات است، ضمن اینکه موسسه خاصی برای خرید محصول ازدست زنبورداران وجود ندارد تا تولیدکننده مستقیما محصول خود را به فروش برساند.



کامفر به مهمترین بیماری زنبورها اشاره و اضافه کرد: کنه واروا از مهمترین بیماری حوزه زنبورداری است که متاسفانه اداره دامپزشکی در ارائه دارو و حمایت از زنبورداران ضعیف عمل می کند و با توجه به اینکه این دارو محصول کشور آمریکا بوده و در بازار وجود ندارد، زنبورداران را با مشکل مواجه کرده است.



لزوم جلوگیری از عسل های دست ساز و تقلبی

این زنبوردار نمونه خواستار جلوگیری ازتوزیع عسل دست ساز و تقلبی شد و گفت: جلوگیری از ورود عسل تقلبی به بازار مهم ترین کمکی است که دولت می تواند به زنبورداران داشته باشد ،بعضی کارخانجات بسته بندی عسل، تنها به صرف داشتن پروانه بهداشتی وبهره برداری ، عسل غیرطبیعی را تنها به اسم عسل وارد بازارکرده و با ظرف های زیبای بسته بندی، بدون فاکتور سلامت عرضه می کنند.

وی اظهار داشت: این کارخانجات عسل طبیعی را به وزارت بهداشت و آزمایشگاه ارائه داده اما در بسته بندی تنها عسل دست ساز را تولید می دهند.

وی افزود: برای تشخص عسل ناسالم وبرخورد با این گونه کارخانجات، وزارت بهداشت باید به سوپر مارکت ها مراجعه کند تا با آزمایش محصول ،صحت سلامت این محصول مشخص شود، متاسفانه 50 درصد عسل های موجود در بازار از نظر شیمیایی مشکل دارند.

این زنبوردار نمونه یادآورشد: در کشورهای اروپایی عسل بدون تغذیه با برجسبی بر روی ظروف بسته بندی شده برای مصرف کننده قید شده ولی در ایران وزارت بهداشت در این خصوص بسیار ضعیف عمل کرده است.



وی درباره مهم ترین مضرات استفاده ازعسل تقلبی بیان داشت: مخلوط کردن عسل طبیعی با عسل مصنوعی که اخیرا بسیار شاهد آن هستیم سبب بروز بیماری در فرد وبروز سرطان می شود در حالی که مصرف روزانه 100 تا 200 گرم عسل طبیعی توسط فرد او را دربرابر هرگونه بیماری واکسینه می کند.



کامفر افزود: عسل انواع متنوع دارد وهرنوع خاص برای بیماری خاصی مورد استفاده قرار می گیرد برای استفاده از شهد گل های متنوع توسط زنبورها تولیدکننده عسل طبیعی مجبور است در سال چهارمرحله در چهارفصل سال کوچ کند تا به گل ها دسترسی داشته باشد.

کمبود شدید دارو برای زنبورداران / جولان سودجویان برای ارائه دارو تقلبی در بازار



عضو هیئت مدیره تعاون زنبورداران تبریز نیز مهم ترین مشکل زنبورداران را کمبود شدید دارو بیان کرد و گفت: این امر سبب شده تا سود جویان اقدام به فروش داروهای تقلبی نمایند.

وی توزیع عسل تقلبی را از دیگرمشکلات موجود دانست و افزود: وجود عسل تقلبی در بازارنه تنها سبب بروز بیماریهای مختلف می شود بلکه عامل اساسی بی اعتمادی نسبت به خواص واقعی عسل طبیعی شده که این امر ناشی از عدم کنترل از سوی مسئولین ذیربط وسازمان غذا ودارو بوده که متاسفانه در این زمینه کوتاهی می شود.

عسل شناسنامه دار شود

رضا رزمی، بیان داشت: شناسنامه دارکردن عسل مهم ترین خواسته زنبورداران است که متاسفانه با تمام تلاش های انجام شده هنوز محقق نشده است.



وی افزود: عسل طبیعی مشخصه خاصی ندارد و تنها از طریق تست در آزمایشگاه قابل تشخیص است ،متاسفانه عده ای شکرک زدن عسل را دلیل بر تقلبی بودن آن می دانند، اما واقعیت این است که در ساخت عسل تقلبی از اسید سیتریک وجوهر لیمو استفاده می شود که به هیچ عنوان شکرک هم نمی بندد لذا به خاطر عدم اطلاع کافی مصرف کننده، افراد سودجوبه دلیل استفاده از افزودنی های غیرمجاز عسل تقلبی بدون شکرک ارائه می دهند.

وی به مردم توصیه کرد تا حتما عسل طبیعی را ازافراد مورد اعتماد ومستقیم از تولید کنندگان عسل خریداری کنند وسعی کنند عسل خامه ای مصرف نکنند، زیرا خامه سبب می شود تقلبی بودن عسل مشخص نباشد، همچنین ازمصرف عسل هایی که نام شهد گیاهانی بر روی آن قید شده که به هیچ عنوان در آن منطقه وجود ندارد خودداری کنند.



رزمی یادآورشد: تبریز از مراکز مهم صنعت زنبورداری ویکی ازاستانهای مهم تولید کننده عسل کشور بوده که 60 درصد عسل مورد نیاز کشوررا تولید می کند .



مازندران بازارچه اختصاصی عسل نیاز دارد

رئيس زنبورداران مازندران نیز اظهار داشت: نیازمند ایجاد بازارچه های اختصاصی عسل برای ارائه عسل طبیعی هستیم.



سيد محيي الدين ميرمحمدي در گفتگو با مهر درباره مهم ترین مشکل زنبورداران بیان داشت: متاسفانه در كشور ما به دليل عدم نظارت كافي ،چند نوع عسل به بازار ارائه مي شود که امنیت غذایی نداشته واستفاده از آن مشکل ساز است.

ميرمحمدي از تولید عسل های تقلبی توسط بعضی ازافراد سودجو خبرداد وتصريح كرد: گاهی اوقات در بازار شاهد فروش عسل هايي توسط دست فروشان هستيم كه عسل تقلبي بوده وزنبور عسل دخالتي در توليد آن ندارد.



این مسئول خاطرنشان کرد: متاسفانه گاهی عسل های مصنوعي با تغذيه مصنوعي و شكر توليد مي شود كه كاستي هایی داشته واثر شفا بخشی ندارد.



وی به راهکارهایی برای جلوگیری از توزیع عسل تقلبی اشاره و اضافه کرد: يكي از اقدامات موثري كه در كشورهاي ديگر برای رفع دغدغه زنبورداران وتوليد كنندگان انجام گرفت، ايجاد بازارچه هاي اختصاصي عسل است تا توليد كنندگان در فصل هاي مختلف بدون واسطه توليدات خود را دراختيار مصرف كننده قرار دهند تا مصرف كننده از عسل خوب و ارگانيك بدون تغيير استفاده كند، لذا وجود چنین بازارچه هایی می تواند بسیارموثر باشد

غرفه دائمی عسل در بابل /جلوگیری ازتوزیع عسل تقلبی ازسوی سودجویان

محمد روح الله زاده مدیرعامل شرکت تعاونی زنبورداران بابل نیز افزود: نبود دارو ، شکر،سنگ اندازی های بی مورد ،ضعف فرهنگی در خصوص اهمیت عسل و نحوه تهیه آن،نبود حمایت مالی وعدم حمایت از تولید داخلی است.

وی در پاسخ به اینکه اتحادیه زنبورداران برای جلوگیری از توزیع عسل تقلبی چه اقداماتی انجام داده است: در راستای حمایت از تولیدکنندگان وارائه عسل طبیعی به مصرف کنندگان اتحادیه زنبورداران بابل اقدام به برپایی غرفه دائمی عسل در بابل خواهد کرد.

عسل از زمان های قدیم مورد توجه بشر بوده و علاوه بر جنبه ی غذائی ، به عنوان یک ضد عفونی کننده در بیماری های پوستی و زخمها مورد استفاده قرار می گرفت.



رشد 18 درصدی تولید عسل در مازندران

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاوزی مازندران گفت: میزان تولید عسل در استان به بیش از سه هزار و 867 تن رسید که رشد 18 درصدی نسبت به سال گذشته دارد.

حسین نگهدار پیش بینی کرد در صورت وجود شرایط آب و هوایی مطلوب و استفاده کافی از ظرفیت های ایجاد شده در سال آینده تولید عسل از مرز چهار هزار تن عبور کند.

وی اظهار داشت: در سالجاری تعداد زنبورستان های استان مازندران در مقایسه با سال گذشته از رشد بیش از 8 درصدی برخوردار بوده است.

نگهدار در خصوص ارائه تسهیلات بانکی به زنبورستان های استان اظهار داشت: در سال گذشته بالغ بر 17 میلیارد ریال تسهیلات در جهت توسعه زنبورستان های استان مازندران به زنبورداران پرداخت گردید.

وی با اشاره به نتایج مثبت این اقدام، از رشد 2.8 درصدی تعداد زنبورستان های استان مازندران در سالجاری در مقایسه با سال گذشته خبر داد و افزود: تعداد این زنبورستان ها در استان در سال جاری به پنج هزار و 151 زنبورستان فعال رسیده است.

وی با اشاره به اشتغال پنج هزار و 918 نفر در زنبورستان های استان در سالجاری، از رشد 5.12 درصدی افراد شاغل در این صنعت در مقایسه با سال قبل خبر داد و تصریح کرد: تعداد کلنی های زنبور عسل در زنبورستان های استان با رشد 9 درصدی در سالجاری نسبت به سال قبل به بیش از 419 هزار و 38 کلنی در سالجاری رسیده است.

به گزارش مهر، عسل دارای ویتامین های بسیاری از جمله ویتامین B5, B2, B، B6، ویتامین C، ویتامین K ، ویتامین E و ویتامین A بوده و دارای خاصیت ضد میکروبی و ضدعفونی است، میکروب هایی که عامل بیماری انسانها هستند، قادر به ادامه حیات در عسل نبوده و عملاً عسل آنها را از بین خواهد برد.