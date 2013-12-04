پرندگان مهاجر دیگر به بختگان نمی آیند/ امیدی به احیاء تالاب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز ، پارک ملی و پناهگاه حیات وحش بختگان با وسعت هر یک به ترتیب 117 هزار و 47 هکتار و 242 هزار و 223 هکتار در 70 کیلومتری غرب نی ریز فارس قرار گرفته است.

دریاچه های طشک و بختگان از بزرگترین و پرآب ترین دریاچه های کشور محسوب می شوند که در سالهای پرباران گسترش یافته و به هم می پیوندند.

بختگان اولین بار در سال 1347 به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شد سپس در سال 54 به عنوان پناهگاه حیات وحش و در سال 1374 بخشی از آن شامل مجموعه دریاچه های بختگان، طشک و تالابهای موجود در ورودی زهکشها به انضمام ارتفاعات شمال دریاچه بختگان به عنوان پارک ملی تعیین شد.

طی سالهای اخیر این دریاچه کاملا خشک شده و از دومین دریاچه بزرگ ایران فقط اسمی باقی مانده که آنهم کم کم در حال فراموش شدن است.

روزگاری پرندگان مهاجر در این تالاب میهمان میشدند و منظره های زیبایی از مهاجرت پرندگان ایجاد می کردند اما اکنون هیچ پرنده آبزی در این تالاب خشکیده پیدا نمی شود.

این در حالیست که رفع مشکل خشکیدگی تالاب باید به صورت ملی طرح و بررسی شود اما در لابلای طرح ها و پروژه های متولیان امر در کشور نمی توان طرح امیدوار کننده ای برای احیاء تالاب پیدا کرد.

اگرچه مسئولان محیط زیست در استان فارس تمام تلاش خود را برای گرفتن حقابه تالاب و احیا بخشی از دریاچه انجام داده اند و در این کار به موفقیتهایی نیز رسیده اند به گونه ای که چندی پیش بخشی از حقابه تالاب نیز به بختگان سرازیر شد اما گویا مسئولان محیط زیست کشور و در سطوح ملی در حال فراموشی تالاب بزرگی به نام بختگان هستند و طرح اختصاصی برای رفع بحران از این تالاب اجرا نمی کنند.

معاون نظارت و پايش محيط زيست استان فارس در خصوص مهاجرت پرندگان به استان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه در حالی که دریاچه بختگان در گذشته پذیرای تعداد زیادی پرنده بوده اما هم اکنون دیگر خبری از این پرندگان نیست.

محسن جعفری نژاد ادامه داد: در حال حاضر فقط درنا که پرنده ای کنار آبزی و وابسته به اراضی حاشیه ای دریاچه است در اطراف بختگان دیده می شود.

وی افزود: در زمان پرآبی دو تا سه هزار پرنده برای زمستان گذرانی به این دریاچه آمده اما به دلیل خشک شدن 100 درصدی آن مشکلاتی برای اسکان پرنده های مهاجر وجود دارد.

جعفری نژاد افزود: این پرندگان از سیبری به بختگان آمده و شامل درنا و فلامینگو هستند در حالیکه در سالهای پرآبی حدود 220 گونه و یا 130 پرنده به این منطقه می آمده است.

معاون نظارت و پايش محيط زيست استان فارس اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل خشک شدن دریاچه شاهد هستیم که هیچگونه پرنده ای به این دریاچه مهاجرت نمی کند و فقط در حد محدودی درنا در حاشیه اراضی وجود دارد.

یک کارشناس حوزه محیط زیست در استان فارس نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون تعدادی درنا در حاشیه مزارع و اطراف تالاب بختگان وجود دارند و این هم به دلیل این است که درنا پرنده کنارآبزی است.

علمدار علمداری ادامه داد: در گذشته که درایچه بختگان پر آب بود شاهد مهاجرت گونه های مختلف پرندگان به این دریاچه بودیم.

وی افزود: اما متاسفانه امسال پنجمین سال است که پرنده ای به این دریاچه مهاجرت نکرده است.

این کارشناس حوزه محیط زیست تاکید کرد: هم اکنون دریاچه بختگان در بحران به سر می برد و ضروری است که هرچه سریعتر برای احیای آن اقدام شود.

علمداری به گوشه ای از مشکلات دریاچه بختگان اشاره کرد و افزود: متاسفانه به دلیل خشک شدن دریاچه انجیرستانهای اطراف تحت تاثیر قرار گرفته و تا حدودی از بین رفته اند.

وی گفت: علاوه بر این وجود گنبدهای نمکی نیز این دریاچه را تهدید می کند.