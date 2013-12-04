بودجه شهرداریهای مازندران پنج برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری شامگاه سه شنبه در جلسه تودیع خود افزود: در ابتدای ورودم به استانداری حوزه عمرانی را با عدم دخالت مسائل سیاسی پیش بردم.

وی دومین اقدام خود را تقویت روحیه خود باوری، اتکا به مهندسین جوان استان، برگزاری همایش توانمند سازی مهندسین و کارفرمایان بومی استان برشمرد.

هاشمی افزود: با تحقیقاتی که به عمل آوردیم زیر یک درصد بودجه های عمرانی را مهندسین و پیمانکاران استان در اختیار داشتند.

وی تاکید کرد: با تلاشهای انجام شده در حوزه عمرانی مسیر بروکراسی سپردن کار به پیمانکاران بومی را بیشتر کردیم و بودجه عمرانی را به 10 درصد رساندیم ولی باز هم قابل قبول نیست.

هاشمی یادآورشد: تغییر الگوی مبلمان شهری در شهرهای زیر 25 هزار نفر و شهرهایی که طرح هادی داشته اند از دیگر برنامه هاست.

معاون سابق امور عمرانی استان مازندران، دغدغه بزرگ استان را زباله برشمرد و برای رفع این مشکل خواستار همت جمعی شد و افزود: جغرافیای زیبای استان، پوشش و تراکم جمعیتی و عدم همکاری در اهدای زمین مناسب باعث شد که زباله تا گردن ما را فرا گیرد.

هاشمی تاکید کرد: با نگاه توسعه ای و با توجه به مطالعات انجام شده و با نگاه تولید، جمع آوری، حمل و امحا، طرح جامع مدیریت پسماند را برای مازندران تدوین کرده ایم.

وی با اشاره به ترافیک موجود در ایام پرتردد خواستار پیگیری جدی راهها و تونلهای مواصلاتی استان شد.

هاشمی تملک زمین برای توسعه استان را از چالشهای دیگر مازندران در راه توسعه برشمرد و با اشاره به میزان بالای بارندگی در استان گفت: کارهای خوبی برای ذخیره ، هدایت آب و رفع کم آبی روستاها انجام شده است که سد هراز از جمله آن است.

وی اعتبار تعلق گرفته برای مهار آب را اعتبار یوزانس برشمرد و افزود: این روش 24 درصد مهار آب استان را در پی داشته است.

وی گفت: اقدامات انجام شده باعث شد موزه مدیریت بحران در ابعاد مختلف را در استان داشته باشیم.

معاون سابق امور عمرانی استاندار مازندران با اشاره به سخن رهبری افزود: باید ایرانی بسازیم که که هر کس از هرکجا به آن می نگرد، عمران و آبادانی را در آن ببیند.

عیسی هاشمی افزود: لازمه تحول، تغییر است و امروزه در سیستمهای تحول آفرین، دائما در ذات خود تحولات هوشمندانه و شادمانه انجام می دهند.

وی با اشاره به حوزه تاثیر گذار استانداریها که همان حوزه عمرانی است گفت: پروژه های عمرانی باید به سمع و نظر مردم برسد، چرا که مردم اگر شهد شیرین خدمت بیمنت را نچشند نمی توانند تصور درستی از خادمان نظام داشته باشند.

عیسی هاشمی گفت: موضوعات مورد توجه با استفاده از سه الگوی حضرت امام توکل تدبیر و تلاش که همواره سرلوحه کارشان بود می تواند راهگشای تمام مشکلات پیش روی ما باشد.

در پایان این مراسم از زحمات هاشمی تقدیر و علی نبیان به عنوان معاون عمرانی استانداری معرفی شد.

همچنین در پایان این مراسم از ورزشکاران مدال آور استان حسن خسروی دارنده مدال نقره بدن سازی در مسابقات جهانی، علی بابا درویش متولی بدن سازی و سرپرست تیم، سید پیمان حسینی دروازه بان تیم فوتبال ساحلی ایران در مسابقات بین قاره ای و مهدی حسنی تقدیر شد.