تجهیزات جمع آوری زباله کلاردشت مستهلک است

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی دلفان آذری شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این در حالیست که در منطقه کلاردشت به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و اجتماعی، بافت و شکل طولی شهر با این امکانات، جمع آوری زباله مشکل است و با وجود عدم دپو موقت، کلیه خودروها ناگریزند برای حمل و تخلیه زباله حداقل بیش از 40 کیلومتر رفت و برگشت داشته باشند که بخش اعظمی از مسیر صعب العبور، جنگلی و خاکی است که خود باعث بروز استهلاک و از بین رفتن عمر مفید خودروها می شود.

سرپرست شهرداری کلاردشت درخصوص خسارات وارده به منطقه افزود: درسه سال گذشته حوادث خسارهای زیادی به شهر وارد کرده است و تنها در سیل سال 90 بیش از 50 میلیارد تومان به زیر ساختهای منطقه خسارت وارد شد که بخش اعظمی از آن در محدوده قانونی شهر بوده است.

وی اظهار داشت: متاسفانه علیرغم پیگیریهای بعمل آمده تنها یک میلیارد و 300 میلیون تومان بدین امر اختصاص داده شد که در همان سال فقط برای ترمیم آسفالت مسیرهای خسارت دیده بیش از 600 میلیون تومان هزینه شد وبرای ایجاد پل، خیابان معروف به خانه بهداشت رودبارک و انجام دیوار حائل و عقب نشینی ناشی از سیل بیش از یک میلیارد تومان هزینه شد.

دلفان آذری گفت: سهم اعتبارات استانی برای جبران خسارت ناشی از سیل تنها مبلغ 300 میلیون تومان بود و مبلغی بالغ بر700 میلیون تومان به بودجه شهرداری تحمیل شد که به لحاظ نیاز ضروری منطقه آسیب دیده با تشخیص مسئولین وقت شهرداری و شورای شهر انجام شد.

وی عنوان کرد: همچنین در سایر نقاط آسیب دیده مسئولیت ترمیم تمام خرابیها و خسارات وارده به مردم، شوارع عمومی و تاسیسات برگردن شهرداری افتاد و بلافاصله بعد از آن حفاریهای شرکت گاز و آب بخاطر ترمیم لوله های خسارت دیده ناشی از سیل و گازرسانی به منطقه باعث شد که سطوح ترمیمی با حفاری شرکتهای حفار کلا از بین برود.

دلفان آذری بیان داشت: این در حالی است که شرکت های حفار برای پرداخت خسارت وارده به شهرداری فقط با عرض 60 سانت محاسبه و اقدام برای پرداخت خسارت می کنند، در صورتیکه بعضا کلیه باند خیابان را زیرو رو و خاک برداری می کنند و خسارت عمده ای به فضای سبز و بلوار شهر وارد می کنند که از آن بابت نیز خسارتی به شهرداری پرداخت نمی کنند.

وی گفت: شرکت گاز بابت حفاری 20 میلیارد تومان به شهرداری بدهکار است که تنها در طول سه سال گذشته فقط یک میلیارد تومان پرداخت کرده است.

سرپرست شهرداری کلاردشت یادآورشد: میانگین وصول درآمد از 14 میلیون تومان در روز به 28 میلیون تومان در روز افزایش یافته است که تقریبا به نسبت ماههای گذشته دو برابر شده است و توانستیم به نسبت پیش بینی بودجه شهرداری برای سال 92 جلوتر باشیم ولی به نسبت تعهدات و بدهی های شهرداری قدری عقب هستیم و در جهت تحقق و دست یابی به آن تلاش می کنیم.