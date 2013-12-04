بخاری نفتی؛ یک همکلاسی خطرناک برای دانش آموزان/ لزوم گازرسانی به مدارس روستایی قم

به گزارش خبرنگار مهر، همیشه تجربه‌های تلخی لازم است تا چشم‌ها باز شود. همیشه حسن امیدزاده‌هایی باید باشند تا بتوانند با داغ شجاعتی که بر پیکرشان مانده تفسیری دیگر از مسئولیت ارائه دهند. همواره باید کودکانی باشند تا با از دست دادن ظاهر معصومشان، مصونیت سایر همسالانشان را به بار بیاورند.

شین آباد ایران سال گذشته درسی به مسئولان این دیار داد که اگر کمی، تنها کمی هوش و حواسشان از مسئولیتی که بر عهده دارند دور شود باید برای همیشه پاسخگوی ملت خود باشند.

با از دست رفتن جان 2 کودک شین آبادی، از دست دادن دست چند کودک دیگر و نهایتا رفتن این معصومان به زیر تیغ جراحی به دفعات بود که شعله‌های مسئولیت پذیری در وجود برخی مسئولان دوباره فروزان شد و شد بهانه‌ای تا هم رسانه‌های در خواب رفته و هم افکار عمومی بی‌اعتنا شده نیز بیدار شوند تا کسی دیگر نبیند شین آبادی دیگر را.

96 درصد بخاری‌های نفتی مدارس جمع آوری شده‌اند

استان قم نیز همچون سایر مناطق کشور از بخش‌ها و دهستان‌ها و روستاهایی برخوردار است که تک تک ساکنینشان، هر کدام از دانش آموزانشان برگ برنده این استان و منبع گرانبهای سرمایه‌های انسانی این نقطه از ایران‌اند.

برهمین اساس آموزش و پرورش استان قم نیز همچون سراسر کشور بیش از پیش برتوجه به رعایت ایمنی مدارس اهتمام ورزیده است.

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش قم در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه اداره کل آموزش و پرورش استان قم به طور جدی پیگیری ایمن سازی سیستم‌های گرمایشی مدارس است، گفت: از سال گذشته تا کنون قریب به 96 درصد بخاری‌های نفتی مدارس جمع آوری شده است.

غلامرضا رضایی اضافه کرد: چنانچه هم اکنون در برخی مناطق هنوز از بخاری نفتی در مدارس استفاده می‌شود به دلیل عدم گازرسانی به آن مناطق است.

وی افزود: در حال حاضر مدارس نوساز استان نیز به سیستم شوفاژ مجهز شده‌اند که بهترین سیستم گرمایشی است، در واقع مشکل اصلی آموزش و پرورش در گازی کردن بخاری همه مدارس این است که نمی‌تواند اداره گاز را به خاطر وجود یک مدرسه ملزم به گازرسانی به یک منطقه کند.

وی با بیان اینکه بخاری‌های برقی علاوه بر بازدهی کم هزینه بالایی را بر دوش مدارس می‌گذارند، گفت: خوشبختانه تمامی مدارس استان دارای سیستم‌های گرمایشی مناسب است و چنانچه بخاری نفتی وجود داشته باشد با بازرسی و دقت از ایمنی بودن آن اطمینان حاصل شده و بخاری‌های فرسوده جمع آوری شده است.

2 روستای بخش جعفریه هنوز از نعمت گاز بی‌بهره‌اند

بخشدار جعفریه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این بخش دارای شورای آموزش و پرورش است که طی روزهای گذشته جلسه‌ای داشته است و نکات ایمنی مدارس مورد توجه قرار گرفته است، گفت: هم اکنون همه روستا‌ها و دهستان‌های این بخش به جز 2 روستا از نعمت گاز برخوردار هستند و سیستم‌های گرمایشی مدارس نیز گازی است.

کرمعلی غلامیان با بیان اینکه هم اکنون نزدیک به 2 هزار دانش آموز در بخش جعفریه استان قم مشغول به تحصیل هستند، گفت: باید تاکید کرد که بخاری‌های نفتی 2 روستای محروم از گاز نیز هرچه سریع‌تر باید گازی شود.

غلامیان با تاکید بر اینکه در منطقه دولت آباد بالا در این بخش، تا 80 درصد روستا‌ها گازرسانی شده است، گفت: 10 تا 15 درصد دیگر هم باید گازرسانی شده تا مدارس این مناطق نیز عاری از بخاری نفتی شود.

بخشدار جعفریه افزود: مسئله گازرسانی از مهم‌ترین مسائل این بخش است که پیگیری‌های زیادی نیز شده است اما اهمال پیمانکار به دلیل کمبود بودجه موجب تعویق در برخی مناطق می‌شود.

وی افزود: هم اکنون با هماهنگی‌های انجام گرفته بخاری‌های برقی تهیه شده است و در مدارسی که بخاری نفتی دارند نصب خواهد شد.

27 روستای دهستان قاهان خلجستان هنوز از نفت استفاده می‌کنند

بخشدار خلجستان در زمینه میزان گازرسانی در این منطقه به خبرنگار مهر گفت: در بخش دهستان دستگرد خلجستان تمامی روستا‌ها که قریب به 26 روستا است گازرسانی شده‌اند اما در دهستان قاهان که 27 روستا است هنوز از نفت استفاده می‌شود.

غلامرضا رحیمی با بیان اینکه روستاهای دهستان قاهان طبیعتا از نفت استفاده می‌کنند، گفت: ما جلسات مختلفی با مسئولان استان داشتیم و مصوب شد در سه فاز گازرسانی صورت بگیرد.

وی افزود: با تلاش‌هایی که صورت گرفته مدارسی که هنوز گازرسانی نشده‌اند با استفاده از سیستم‌های گرمایشی مرکزی و شوفاژ گرم می‌شود و بخاری‌های نفتی جمع آوری شده است.

بخشدار خلجستان تاکید کرد: یکی از دلایل اصلی خطرناک بودن بخاری‌های نفتی جمع شدن نفت در بخاری و گاهی حتی دود کردن آن است، بنابراین با وجود اینکه تعداد دانش آموزان در برخی مدارس کم است اما اگر یک دانش آموز باشد وظیفه مسئولان است تا به ایمنی او توجه کنند و ما نیز با سیستم ژوفاژ سعی در انجام این وظیفه داریم.

دهستان قمرود بخش خجلستان هنوز گازرسانی نشده است

بخشدار مرکزی قم با بیان اینکه دهستان قمرود این بخش هنوز گازرسانی نشده است و سازمان نوسازی مدارس نیز به این بخش توجه چندانی ندارد، گفت: با توجه به این امر امسال قرار شده است که در مدارس روستاهای این دهستان از بخاری‌های برقی استفاده شود اما هنوز از این بخاری‌ها خبری نیست.

علیرضا خزاعی با بیان اینکه مشکل عمده تامین سیستم‌های گرمایشی مدارس این بخش نبود اعتبار کافی است، گفت: در جلساتی که با مسئولان استان داشتیم همواره تاکید داشتیم که بودجه مناطق محروم به دهستان‌هایی مانند قمرود تعلق گیرد.

آموزش متصدیان مدارس توسط آتش نشانی

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سالیان گذشته شاهد وقوع اتفاقات ناگواری در برخی مدارس کشور در فصل زمستان بوده‌ایم که گاهی حتی به فوت دانش آموزان عزیز ما نیز منجر شده است.

عباس جعفری ادامه داد: یکی از دلایل اصلی وقوع وقایع ناگوار با تلفات بالا در مدارس روستایی کشورمان این است که در یک فضای کوچک به طور معمول تعداد زیادی دانش آموز حضور دارند و این خود در صورت وقوع یک حادثه می‌توان ابعاد و تلفات آن را بیشتر کند.

وی با تاکید بر اینکه افرادی که در زمینه ایمن سازی مدارس فعالیت دارند باید تلاش بیشتری به خرج دهند، گفت: براین اساس سازمان آتش نشانی قم طی سال گذشته تعداد 900 متصدی و مربی مدارس استان را در دوره‌های آموزشی قرار داد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم اضافه کرد: سال جاری نیز براساس توافقنامه‌ای که با اداره کل آموزش و پرورش استان امضا شده است این کلاس‌ها برگزار می‌شود و معلمان، متصدیان و مدیران مدارس در این کلاس‌ها شرکت خواهند داشت.

جعفری اظهار داشت: نباید گمان کرد که تنها بخاری‌های نفتی خطرناک هستند، در کنار پرخطر بودن این بخاری‌ها، سایر سیستم‌های گرمایشی مانند بخاری‌های گازی نیز چنانچه با ایمنی لازم نصب نشود می‌تواند خطرات ناگواری چون مصمومیت یا انفجار به دنبال داشته باشد.

وی افزود: بخاری‌های نفتی به دلیل اینکه معمولا دارای استاندارهای لازم نیستند یا استانداردهای پایینی دارند موجب می‌شود تا در قسمت ورودی مایع قابل اشتعال مشکلاتی ایجاد شده و خود عامل آتش سوزی شود.

آتش نشانی نمی‌تواند الزامی وارد کند

مسئول آموزش سازمان آتش نشانی قم نیز در این باره اظهار داشت: بخاری‌های نفتی همیشه حادثه ساز بوده است و طی سال‌های اخیر نیز وقایع ناگواری به دلیل استفاده از این بخاری‌ها در کشور روی داده است.

علی ملاعلی‌زاده با بیان اینکه در این زمینه از آموزش و پرورش استعلام شده که پاسخی داده نشد، گفت: امسال به منظور پیش گیری از وقوع این حوادث براساس اولویت بندی‌هایی مربیان و متصدیان مدارس استان در کلاس‌های آموزشی سازمان آتش نشانی شرکت می‌کنند.

وی تاکید کرد: از آنجایی که ما سازمان اجرایی هستیم به جز هشدار دهی نمی‌توانیم الزامی ایجاد کنیم و تنها می‌توانیم در قالب برنامه‌های آموزشی پیشگیری‌هایی انجام دهیم.

با وجود تلاش‌های صورت گرفته طی سال‌های اخیر در جهت کاهش حوادث ناگوار در مدارس، به نظر می‌رسد همانطور که مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم تاکید کرد، مسئولان ذیربط در زمینه ایمن سازی مدارس در کنار سایرنهادهای استان قم همچون اداره گاز باید بیش از پیش اهتمام به خرج دهند تا حداقل مانع از وقوع حوادثی چون شین آباد در قم بوده و بتوانند روح کسانی چون حسن امیدزاده، معلم فداکار فومنی را نیز شاد کنند.



محدثه نجف زاده