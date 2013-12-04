سدهایی که در عطش آب می سوزند/ نگاه تشنه سدهای خراسان به آسمانی که دست و دلباز نیست

به گزارش خبرنگار مهر، گنجایش ذخیره سازی آب در پشت سدهای خراسان رضوی یک میلیارد و 521 میلیون متر مکعب بوده و این امر در حالی است که طی سالهای اخیر به دلیل کمبود بارندگی و کاهش 60 درصدی روان آب ها، کمتر از یک سوم گنجایش و ظرفیت آب در پشت این سدها ذخیره شده است.

رویکرد ساخت سدهای ناکارآمد پشتوانه ای برای تامین آب نیست

مطابق نظر کارشناسان حوزه آب با ادامه روند خالی ماندن آب در پشت سدهای این استان، دیگر همانند گذشته رویکرد ساخت سدهای ناکارآمد و تهی از آب نمی تواند پشتوانه ای برای ذخیره و تامین آب شهروندان باشد و بی تردید آنچه در این میان از اهمیت بالایی برخوردار بوده این است که راهکار احداث سد نیز تاکنون تضمین کننده ذخایر آبی استان نبوده است.

احمد اسماعیلی یکی از کارشناسان حوزه آب به خبرنگار مهر گفت: سدسازی باتوجه به هزینه های سنگینی که دارد طی سالهای اخیر نقش پررنگی در تامین آب شهروندان نداشته و با دستورالعمل های توسعه پایدار همخوانی ندارد.

نگاه تشنه سدهای خراسان به آسمانی که دست و دلباز نیست

وی با اعلام این مطلب که خراسان رضوی پس از ۱۴ سال خشکسالي و نوسانات بارش باران دارای سدهای پرآبی نیست، افزود: هم اکنون سدهاي طرق و کارده به عنوان پشتيبان آب سد دوستي نمونه بارزی است که نشان می دهد کام سدهای این استان تشنه است.

این کارشناس با تاکید بر اینکه ۷۰ درصد ظرفيت سد کارده و طرق خالي است، عنوان کرد: سناریوی کاهش بارندگی در این استان موضوع تازه ای نیست و دیرزمانی است که نگاه تشنه سدهای خراسان به آسمانی که زیاد دست و دلباز نیست دوخته شده است.

وی تصریح کرد: اغلب سدهای این استان با دو هدف آب رساني به شهروندان و تامین آب براي اراضي کشاورزي موجود در پايين دست احداث شده و در این میان عده اي افراد سودجو ذخایر سد را با دستگاه پمپ به باغ هاي خود پمپاژ مي کنند.

تامین 70 درصد آب شرب مشهد از سد دوستی

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد آب شرب شهر مشهد از سد دوستي تأمين مي شود، به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون از ۷ سد تحت پوشش امور منابع آبي مشهد نظیر طرق، کارده، اسجيل، چاليدره، زاوين و دولت آباد تنها آب سد چاليدره سرريز شده است.

وی با اشاره به دلایل کاهش آب سدها، عنوان کرد: در زمینه کاهش آب پشت سدها علاوه بر کاهش بارندگی، برخی از افراد سود جو نیز دخالت دارند زیرا این افراد با دستگاه پمپ، آب را به باغ هاي خود پمپاژ کرده و به کاهش شدید ذخایر سدها دامن می زنند.

علیرضا عامری افزود: طی سالهای گذشته تعداد زيادي موتور پمپ جمع آوري و ضبط شده و در صورت ادامه این روند علاوه بر جمع آوري موتور پمپ، با شخص متخلف نیز به صورت قانونی برخورد می شود.

مديرعامل شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي نیز به خبرنگار مهر اظهار کرد: تامين منابع آبي مورد نياز این استان يكي از دغدغه‌هاي اصلي مسئولان بوده و همواره در تلاش هستيم تا با برنامه‌ريزي راهبردی در هر سه بخش خانگي، صنعتي و كشاورزي به نياز آبي شهروندان پاسخ دهیم.

سدسازی همانند گذشته به ذخیره و تامین آب کمک نمی کند

حسین جعفری بیان کرد: با توجه به اينكه مشهد سالانه پذيراي 30 میلیون زائر است بايد به جز احداث سد راهكارهاي جديدي براي تامين آب مورد نياز مشهد در افق آينده انديشيده شود.

وی ضمن تاکید بر مديريت تقاضاي مصرف آب تصریح کرد: با توجه به محدوديت‌هاي منابع آبي ضروری است تقاضاي مصرف آب در جامعه با فرهنگ‌سازي مصرف بهينه آب مديريت شود و در این راستا باید گفت که همانند گذشته سدسازی به ذخیره و تامین آب کمک نمی کند.

ذخیره تنها 14.5 ميليون مترمکعب آب در سد طرق

مديرعامل شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي ابراز کرد: امروز سدهایی که که برای تامین آب احداث شده پاسخگوی این استان پهناور نیست زیرا اغلب این سدها به دلیل کاهش بارندگی و کمبود 60 درصدی روان آب ها در اندازه گنجایش و ظرفیت خود آب ندارند.

وی تاکید کرد: مخزن سد طرق تنها 14.5 ميليون مترمکعب و در مخزن سد کارده 11.5 ميليون مترمکعب آب ذخيره شده است و این امر نشانگر کاهش آب در پشت این سدهاست.

مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی نیز با بیان اینکه حجم آبی که در پشت سدهای خراسان رضوی ذخیره شده کمتر از یک سوم ظرفیت آنها بوده است، تصریح کرد: در سال گذشته حجم آب ذخیره شده در پشت سدهای استان 793 میلیون متر مکعب بود.

یک میلیارد و 521 میلیون متر مکعب گنجایش ذخیره آب در پشت سدها

علی محمدخانی افزود: گنجایش ذخیره آب در پشت سدهای خراسان رضوی یک میلیارد و 521 میلیون متر مکعب بوده و این امر در حالی است که هم اکنون کل حجم آب ذخیره شده در پشت سدهای این استان، 409 میلیون متر مکعب است.

وی با اشاره به دلایل کاهش آب ذخیره شده در پشت سدها، گفت: کمبود بارندگی و کاهش روان آب ها از دلایل مهم کاهش ذخیره آب در پشت سدهای خراسان رضوی است.

گزارش: مرضیه صاحبی