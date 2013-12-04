طرح زمستانی راههای زنجان از 20 آذرماه شروع می شود

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این طرح طبق سنوات گذشته با مدیریت پلیس راه، سازمان راه و شهرسازی، اورژانس،هلال احمر و ستاد بحران آغاز می شود.

وی اظهار داشت: برای اجرای این طرح سه اکیپ ثابت در گردنه های برف گیر و حساس قلی کندی،طارم و پاپایی به صورت 24 ساعته حضور خواهند داشت.

جانشین پلیس راه استان زنجان گفت: یک تیم سیار نظارت بر تیم های ثابت را در دستور کار دارد.

سرهنگ شیر محمدی تاکید کرد: پلیس راه در راستای برقراری امنیت جاده ها در فضل زمستان کنترل محسوس و نامحسوس خود از جاده ها را در دستور کاری خود دارد.

وی در ادامه وضعیت حال حاضر جاده های استان را بسیار آرام و روان اعلام کرد.

جانشین پلیس راه استان زنجان از رانندگانی که در فضل زمستان اقدام به مسافرت می کنند خواست خودرو خود را به سیستم گرمایشی مجهز و قبل از حرکت خودرو خود را از لحظ فنی و ایمنی چک کنند.

سرهنگ شیر محمدی یادآور شد: متاسفانه در فضل زمستان چون جاده ها لغزنده است رانندگان نمی توانند وسیله نقلیه خود را کنترل کنند بنابراین رانندگان از سرعت غیر مجاز خودداری و خودرو خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند.

وی همچنین گفت: رانندگان به برف پاک کن خودرو خود بسیار توجه کنند چرا که عدم وجود برف پاک کن مانع دید راننده می شود.