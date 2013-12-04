پیاده سازی معماری اسلامی نیازمند حرکت های جهادی است

حجت الاسلام علی اصغر لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی سالهای اخیر توجه به معماری اسلامی مورد غفلت واقع شده و شاید یکی از دلایل این امر رها کردن قوانین شهرسازی و بی تفاوتی نسبت به هویت و اصالت ایرانی اسلامی است.

وی با بیان اینکه نحوه ساخت و سازها نباید آشفته و افسارگسیخته باشد، ادامه داد: پایتخت معنوی در نحوه ساخت و سازها باید الگویی برای سایر شهرهای کشور باشد و این امر ایجاب می کند نظارت جدی بر ساختمان سازی صورت پذیرد.

وی ادامه داد: معماری ایرانی و اسلامی یکی از اولویت های جدی شورای چهارم است و در این زمینه باید با جدیت تمام عمل کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد تصریح کرد: پایتخت معنوی از سالها پیش باید با جدیت بیشتری در زمینه پیاده سازی معماری اسلامی وارد میدان می شد اما به دلیل ساختارهای غلط، امروز باید با اهتمام ویژه ای نسبت به ترویج این مقوله اهتمام داشت.

حجت الاسلام لطفی بهره‌گیری از معماری ایرانی و اسلامی را یکی از شرط‌های ساخت ‌و‌ساز در مشهد به ویژه اطراف حرم رضوی دانست و افزود: توجه به نحوه ساخت ‌و‌سازها و بهره گیری از معماری ایرانی و اسلامی یکی از اصولی است که شورای چهارم بر تحقق آن تاکید ویژه دارد.