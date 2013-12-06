داروهای ام اس درمان ریشه ای ندارند/ عوارض داروی خوراکی ام اس

دکتر سعید قزوینیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: متاسفانه بعد از انعکاس اخبار ناقص از داروی خوراکی ام اس، شاهد سونامی مراجعه بیماران به پزشکان بودیم که متقاضی داروی خوراکی بودند. در حالی که هیچ کدام از داروهای ام اس، درمان ریشه ای ندارند.

وی با اشاره به وجود 60 تا 70 هزار بیمار مبتلا به ام اس در کشور که اغلب نیز جوان و تحصیلکرده هستند، افزود: 80 درصد این بیماران دچار حمله ای می شوند که خود به خود نیز خوب می شود اما می تواند تکرار این حملات، فرد را دچار مشکلاتی کند که نیاز پیدا کند تحت مراقبت پزشک قرار گیرد.

این متخصص مغز و اعصاب با عنوان این مطلب که خیلی از درمانهای ام اس واقعی نیستند، ادامه داد: داروهای ماهواره ای، ویتامینها، طب سوزنی و... از جمله مواردی هستند که شاید خیلی اتفاقی یک فرد را خوب کرده باشد اما همین مسئله باعث می شود که درمان علمی ام اس به حاشیه برود.

قزوینیان با اشاره به گمراه شدن برخی بیماران از مسیر علمی درمان ام اس، گفت: همین مسئله باعث می شود بیمار به سمت درمانهای غیر علمی برود.

وی با عنوان این مطلب که داروهای تزریقی یا همان اینترفرون ها در خط اول درمان اس قرار دارند، تاکید کرد: بیماری ام اس دو فاز دارد که فاز اول التهابی است و فاز دوم، استحاله ای است که باعث تخریب عصب می شود و 4 تا 8 سال اتفاق می افتد.

مسئول بخش مغز و اعصاب بیمارستان آتیه با اشاره به گران بودن درمانهای ام اس در دنیا و ایران، گفت: هرچند درمانهای دارویی ام اس گران است اما همه داروها در کشورمان موجود است.

وی در ادامه به عوارض داروی خوراکی ام اس اشاره کرد و اظهارداشت: داروهای خوراکی در خط دوم درمان ام اس قرار دارند و این به خاطر عوارض زیادی است که این داروها دارند.

قزوینیان با اعلام اینکه در دنیا تنها 30 هزار بیمار ام اس تحت درمان با داروهای خوراکی قرار دارند، افزود: این دارو عوارض خطرناکی همچون عوارض قلبی و ایست قلبی، ورم مغز، افت بینایی و... به دنبال دارد و حتی تاکنون 11 مورد مرگ بر اثر استفاده از داروی خوراکی در دنیا گزارش شده است.

این متخصص نورولوژی با تاکید بر اینکه استفاده از داروی خوراکی در بیمارانی که داروی تزریقی اثر نمی کند باید با احتیاط و مراقبت کامل انجام شود، تصریح کرد: این بیماران قبل از مصرف داروی خوراکی بایستی توسط تحت مراقبت کامل پزشک باشند. به طوریکه عفونتهای بیمار بررسی شود، نوار قلب گرفته شود و در نهایت اینکه داروی خوراکی باید توسط فوق تخصص ام اس تجویز تجویز شود.

وی با اعلام اینکه در ایران کمتر از 200 بیمار تحت درمان با داروی خوراکی قرار دارند، گفت: داروی خوراکی بد نیست اما باید بدانیم که داروهای خوراکی عوارض دارند و اینطور نیست که داروی تزریقی را قطع کنیم و سراغ داروی خوراکی برویم.

قزوینیان با عنوان این مطلب که تنها شکایت همه بیماران ام اس از داروهای تزریقی، عوارض تزریق این دارو است، افزود: داروهای تزریقی بسیار کم عارضه هستند و همچنان در خط اول درمان قرار دارند.

این متخصص مغز و اعصاب، خواستار اطلاع رسانی کامل و جامع از داروهای ام اس شد و گقت: انتشار اخبار نادرست از داروهای ام اس، باعث می شود که بیماران از مسیر علمی درمان دور شوند. لذا، لازم است که رسانه ها بیشتر به چنین موضوعاتی بپردازند و بیماران را آگاه سازند.