دانشکده گیم در رشته های طراحی و کارگردانی دانشجو می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت‏ نام دوره‏ کارداني حرفه‌ای طراحي بازي هاي رايانه اي براي ترم بهمن ماه 92 به زودي آغاز می شود.

پذيرش در دوره‏ کارداني حرفه‌ای بهمن ماه بر اساس معدل كل و نوع ديپلم با توجه به اولويت‌هاي بومي و غير بومي، سهميه شاغل، آزاد و ايثارگر انجام مي‌شود و معافيت تحصيلي به پذيرفته‌شدگان اين دوره‌ها تعلق مي‌گيرد.

متقاضیان این دانشکده باید به صورت اینترنتی از طريق پايگاه الكترونيكي سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس www.sanjesh.org نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

دانشکده گیم بنیاد ملی بازی های رایانه ای سال 91 تاسیس شد و به عنوان نخستین دانشگاه بازی سازی در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا به شمار می رود.



