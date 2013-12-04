معلولان پردیسی چشم به راه مهربانی/ وقتی صدای ماندگار "راز بقا"، مستند امید را زمزمه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین روز جهانی معلولان شهر جدید پردیس در حالی با حضور شماری از مسئولان محلی برگزار شد که این قشر به غایت توانمند که صرف فعل "خواستن" و شعار "معلولیت، محدویت نیست" در کلامشان همواره جاری و ساری است، صدایی ماندگار در عرصه مستندسازی کشورمان را از نزدیک شنیدند.

داوود نماینده، مجری، دوبلور و هنرمند کشورمان با صدایی ماندگار در برنامه هایی همچون "راز بقا" و مستندساز آثاری نظیر "اسرار نامکشوف" امروز بر حسب اتفاق و به قول خودش با عنایت خداوند متعال در میان فرشتگان کوچک پردیسی حاضر شد تا حال و هوایی تازه به این جمع صمیمی ببخشد.

فعالیت در مراکز توانبخشی عبادت محض است

این مستندساز با سابقه و برجسته کشورمان در جمع مسئولان و معلولان پردیسی سخنان خود را با نقل روایتی مشهور از شیخ طوسی آغاز کرد و گفت: در تاریخ عرفا مشهور است که روزی محمد بن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی به خانه کعبه شد، دید بنده ای از بندگان خدا را که سر بر خانه کعبه نهاده و زاری کنان می گوید: خداوندا مرا دوست داشته باش.

داوود نماینده ادامه داد: شیخ با مشاهده این صحنه در جای خود ماند تا این عشق ورزی خالق و مخلوق را به تماشا بنشیند؛ آن فرد بعد از اتمام دعا به ناگه شیخ را در کنار خود دریافت، شیخ از او نامش پرسید و او پاسخ داد که بنده خدا، شیخ دوباره پرسید که تو چگونه بنده خدایی هستی که از خالق خود درخواست دوست داشتن می کنی؟ و او پاسخ گفت که اگر خدا مرا دوست داشته باشد روادید ورود به خود را بر من عطا فرموده و اجازه می داد که من او را دوست داشته باشم.

وی با تعمیم آن مباحثه شیخ طوسی و بنده عابد خدا به تلاش شبانه روزی مسئولان و معلمان در مراکز توانبخشی اظهار کرد: امروز مسئولان و کارکنان در مراکز توانبخشی می توانند بر خود و شغل خود ببالند، چراکه حضور آنها در خدمت این فرشتگان معصوم و زیبای الهی مصداقی از دوست داشته شدن از سوی خالق هستی است و فعالیت در مراکزی از این دست بی شک عبادت محض تلقی می شود.

نماینده ادامه داد: من سالها در قالب مستند "اسرار نامکشوف" با معلولان زندگی کرده ام و به نوعی دردآشنای این قشر هستم، از این رو به یقین معتقدم که تلاشگران مراکز توانبخشی انسان های فرازمینی و خارج از حیطه دنیای مادی اند.

این مستندساز با سابقه و برجسته کشورمان با اشاره به روایتی از امام هادی(ع) بیان داشت: روزی فردی از مشکلاتش به ستوه آمد و به محضر امام هادی(ع) مشرف شد.

وی ادامه داد: آن امام همام پیش از ورود آن شخص فرمود که خوشا به حالت، آن مرد خدمت ایشان عرضه داشت که ای مولای من چگونه خوشا به حالم می فرمایید در حالیکه فقدان دارایی مرا به ستوه آورده، ایشان در ادامه فرمود: "شما در جایگاهی هستید که خداوند دائم صدایتان را می شنود"؛ این تعبیر امام هادی(ع) را می توان در خصوص زحمتکشان مراکز توانبخشی نیز به کار برد که خداوند همواره صدای آنها را به گوش جان می شنود.

تعبیر زیبای علامه طباطبایی از شهادت

نماینده با اشاره به روایت آخرین ملاقات خود با علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: یک ماه مانده به درگذشت علامه طباطبایی فرصتی دست داد تا با آن دانشمند فرهیخته و شهیر جهان اسلام ملاقاتی داشته باشم، در آن جلسه که با حال و هوای روزهای شهادت نوه آیت الله قدوسی همراه بود، از وی خواستم تا پندی به من دهد و آن مرحوم با چشمانی اشک آلود و لبی خندان گفت که "شهادت همین است، چشم را به اشک می آورد اما شادی و آرامش دل را به دنبال دارد".

این مستندساز با سابقه و برجسته کشورمان ادامه داد: وی بعد از بیان این تعبیر زیبا از واژه شهادت گفت که "شما باید پرندگان زیبا را ببینید و درختان را مشاهده کنید که چگونه بر اثر وزش نسیمی ملایم مقابل خدای خود سجده می کنند".

فقدان گروه توانبخشی در مدرسه معلولان پردیس

مدیر مدرسه توانبخشی پردیس نیز با اشاره به پاره ای از مشکلات این مرکز اظهار داشت: دانش آموزان شاغل به تحصیل در این مدرسه در اصل در ردیف گروه کم توان قرار می گیرند، اما به دلیل تک بودن این مجموعه آموزشی در منطقه فرزندانی با سایر معلولیت ها نیز در آن حضور دارند.

منظر پازوکی اضافه کرد: امسال 46 دانش آموز شامل 19 پسر و 27 دختر در مدرسه توانبخشی پردیس ثبت نام شدند که به دلیل فقدان گروه توانبخشی، همکاران در این مجموعه زحمت بسیاری متحمل می شوند.

وی افزود: باید همه تلاش ها بسیج شود تا حتی جان یک انسان نجات یابد که نجات جان یک انسان به مصداق آیات شریف سوره مائده از قرآن کریم به مثابه نجات یک جامعه است.

خانواده 95 درصد دانش آموزان معلول بی بضاعت هستند

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان پردیس در ادامه این مراسم اظهار داشت: مسئولان در یک روز به عنوان روز جهانی معلول و چند ساعت محیط مدرسه را مورد بازدید قرار می دهند اما کار یکساله مربی و مدیر با این فرزندان اموری بسیار دشوار تلقی می شود.

حسینعلی سلیمانی فر ادامه داد: نمونه بارز این بیان که "معلمی شغل انبیاء است" و به عنوان باقیات الصالحات در کارنامه معنوی این عزیزان ثبت می شود را در مدرسه توانبخشی پردیس می تواند یافت.

این مسئول اضافه کرد: مردم و به ویژه مسئولان با قرار گرفتن در کنار دانش آموزان معلول باید وظیفه اصلی یعنی خدمت به این قشر و سایر اقشار جامعه در اذهانشان تداعی شود، در حالی معلمان و توانبخشان روزانه چهار ساعت با چنین کودکانی کار می کنند که شاید سایر افرد حتی 15 دقیقه را هم نتوانند در این مراکز سپری کنند.

سلیمانی فر افزود: اما آنچه گاه در این میان مغفول می ماند لذت تعلیم و تعلم در مراکز توانبخشی است، دشواری قلم به دست دادن و قلم بر دست گرفتن زمانی جای خود را به طعمی شیرین تر از عسل می دهد که آن دانش آموز موضوعی را درک و دانشی را ولو اندک فرا گیرد.

وی بیان داشت: طبق آمار موجود، خانواده 95 درصد دانش آموزان معلول بی بضاعت هستند، از این رو این خانواده ها نمی توانند کمک چندانی به مدارس کنند و باید مسئولان آموزش و پرورش و سایر نهادها در این زمینه پیش قدم شوند.

مناسب سازی معابر شهری پردیس برای معلولان

شهردار پردیس در ادامه این نشست خاطرنشان کرد: اینکه در سال دست کم یک روز در خدمت دانش آموزان معلول شهر هستیم، خود افتخاری بزرگ است.

محمد لاله ادامه داد: سعی و تلاش همه مسئولان در کشور، استان، شهرستان و شهر پردیس فراهم سازی امکانات لازم برای ارائه آموزش های مفید و کافی به این فرشتگان الهی است.

وی تصریح کرد: امروز شهر پردیس در قالب طرح جهانی جامعه ایمن تلاشی وافر را برای مناسب سازی معابر شهری آغاز کرده تا کوی و برزن این دیار برای زندگی بهتر این عزیزان فراهم شود.

امام جمعه موقت شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی نیز در ادامه اظهار داشت: از امام معصوم(ع) نقل است که اگر انسان به نحوی زندگی کند که بخشی از نیازمندی های بندگان خدا توسط او حل و فصل شود، خود توفیقی الهی است.

حجت الاسلام سید حسن حسینی تبار ادامه داد: از این رو، حضور در شرایطی که در آن کمک به قشر معلول محقق شود، توفیقی الهی محسوب می شود.