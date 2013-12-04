کار و حمایت اجتماعی خواسته های معلولان دیری/ کوتاهی مدیران در حل مشکلات معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، معلوليت مجموعه‌اي از عوامل جسمي، ذهني، اجتماعي و يا ترکيبي از آنها است که به نحوي در زندگي شخصي فرد اثر سوء بر جاي مي‌گذارد و مانع ادامه زندگي مستقل او به صورت طبيعي مي شود.

براساس آمار، در حال حاضر 500 ميليون معلول در جهان وجود دارد که نزديک به 80 درصد آنها در کشور هاي جهان سوم به سر مي برند.

معلولان اعتقاد دارند که موانع اجتماعي، آنها را از استفاده از تسهيلات شهري و رفاهي محروم مي سازد و نگرش عوامانه و غير کارشناسانه اجتماعي نسبت به معلولان، آنان را تا حد زيادي از زندگي و روابط اجتماعي دور مي کند.

آنان انتظار دارد مسئولان بخش‌هاي مختلف دولت از جمله وزارت رفاه، تامين اجتماعي و سازمان بهزيستي به‌عنوان اصلي‌ترين سازمان‌هاي حمايتي اهتمام جدي به رفع مشكلات معلولان داشته باشند.

وعده استاندار و فرماندار عملی نشد/ خبری از اشتغال نیست

یکی از معلولان شهرستان دیر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اکنون مشکل اصلی که من دارم نداشتن شغل است.

کریمه بحرینی که از ناحیه دوچشم نابینا است، افزود: سه سال است که مدرک کارشناسی مشاوره اخذ کرده‌ام اما در هیچ جا پذیرفته نشده‌ام .

وی گفت: جهانبخش استانداربوشهر و خسروی فرماندار وقت دیر در دیدار با من قول دادند که من را استخدام کنند اما عملی نشد وخواسته معلولان تبدیل شعار مسئولان به عمل است.

وی که حافظ14 جزء قرآن کریم نیزمی باشد،افزود: محیط زندگی شهری معلولان درشهردیر اصلا مناسب سازی نیست وآنان هیچ سرگرمی ندارند.

وی که علاقه دارد در کلاس کامپیوتر شرکت کند، ادامه داد: در شهر دیر کلاس آموزشی ویژه نابینان وجود ندارد و برای شرکت در این کلاس‌ها نمی‌توانیم به مرکز استان رفت وآمد کنیم.

فضای شهر دیر برای تردد معلولان مناسب سازی نیست

یکی از اعضای انجمن معلولان شهرستان دیر گفت: توجه به اقشار نیازمند و آسیب دیده اجتماعی در سطح شهرستان و همچنین افراد معلول، رسیدگی به آنها نیازمند به اعتبارات مالی قابل توجهی است که تامین آن تنها از طریق بودجه‌های دولتی امکان‌پذیر نیست.

علی امیری افزود: نگذاریم معلولان فکر کنند که از طرف مسئولان به آنها بی توجهی شده است.

وی که رئیس تئاتر معلولان شهرستان دیر را برعهده دارد، گفت: از سال 85 تاکنون مقام برتر بازیگری وکارگردانی در رشته تئاتر دراستان کسب کرده ام.

وی گفت: معلولان مانند همه قشر جامعه حق دارند رفت و آمد کنند و در امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مشارکت کنند اما فضای شهر ما برای تردد این قشر مناسب سازی نیست.

امیری اضافه کرد: از ادارات ورزش وجوانان، شهرداری و اداره ارشاد بابت همکاری با معلولان تشکرداریم و همین جا می‌گوییم که نیاز نداریم که مسئولان ماهی به ما بدهند بلکه آنان باید روش ماهیگیری رابه ما بیاموزند.

وی مهم‌ترین و بیشترین خواسته معلولان را تهیه خانه، به دست آوردن شغل مناسب و نیز برخورداری از حمایت‌های اجتماعی نام برد.

اماکن عمومی برای حضور معلولان مناسب‌سازی نشده است

رییس اداره بهزیستی شهرستان دیر در این باره گفت: مجموعه مدیران و مسئولان دستگاه های اجرائی پیگیر مسائل و مشکلات معلولان خواهند بود.

محمد کرمی در خصوص مناسب سازی محیط برای معلولان اظهار داشت: معلولان مانند همه قشر جامعه حق دارند رفت و آمد کنند و همچون افراد زندگی مناسبی داشته باشند اما در این قضیه برخی مسئولان کوتاهی می کنند.

وی افزود: اکنون پارک ها، فروشگاه‌های بزرگ، ساختمان‌های چند طبقه که معلولان با مدیران آنان سر و کاردارند مناسب سازی نشده است ومعلولان از این بابت گلایه دارند.

وی گفت: برای این منظور ساختمان توانبخشی بهزیستی با اعتبار یک میلیارد و900میلیون ریال به بهره برداری رسیده است که کارهای معلولان در این ساختمان انجام می گیرد.

کرمی گفت: ازابتدای سال مبلغ یک میلیارد و300میلیون ریال برای طرح اشتغال زایی و طرح مشاغل خانگی اختصاص داده شده و موردتایید قرارگرفته که به زودی پرداخت می شود.

مشکل اصلی معلولان ورزشکار نداشتن سالن اختصاصی است

وی درخصوص طرح مسکن خودمالکی مسکن مهر گفت: تاکنون 12معلول مشمول طرح مسکن خودمالکی شده‌اند که برای هرنفر 40میلیون ریال کمک بلاعوض می شود و 60میلیون ریال نیز خود معلول پرداخت می کند و الآن صاحب مسکن شده اند و برای مسکن مهر بنیاد مسکن بهزیستی30 میلیون ریال کمک بلاعوض به آنان می‌کند.

رئیس بهزیستی دیر گفت: درشهرستان دیر 790 پرونده معلولان در توانبخشی ثبت شده است که در قالب ذهنی، جسمی حرکتی، روانی، ناشنوا، نابینا و گفتاری هستند که از این تعداد332 نفر مستمری بگیر هستند و مابقی پشت نوبت هستند اما خدمات موردی به آنان تعلق می‌گیرد.

وی افزود: نگاه مردم به معلول نگاه به فرد ناتوان است در صورتی معلولان استعداد زیادی دارند و در بخش‌های مختلف موفق هستند.

وی گفت: مشکل اصلی معلولان ورزشکار نداشتن سالن اختصاصی ویژه معلولان برای ورزش است.