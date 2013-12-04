ميانگين سهم اشتغال در بخش كشاورزي استان گلستان 32 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا جعفري ضمن اعلام خبر فوق افزود: بهره برداران بخش کشاورزی تا پایان سال 89 برابر 193هزارو 412 نفر بوده اند که از اين تعداد حدود 10درصد دارای تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر مي باشند.

وي ادامه داد: 25درصد بهره برداران بخش كشاورزي دارای تحصیلات دیپلم وزیر دیپلم و65 درصد آنها افراد کم سواد وبیسواد را تشكيل مي دهند.

وي ضمن اعلام رشد 26 درصدي در بخش زراعي گفت: محصولات زراعي در سال90، 2 ميليون و 724 هزارو 435 تن بوده كه اين رقم در سال 91 به 3 ميليون و 448 هزارو 404 تن رسيده است.

جعفري از رشد 11 درصدي محصولات باغي خبر داد تصريح كرد: محصولات باغي استان در سال 90، 224 هزار و 31 تن بوده كه در سال كذشته اين رقم به 2 ميليون و 486 هزار و 768 تن افزايش يافته است.

وي اذعان داشت: محصولات دامي سال 90، 600 هزارو 759 تن بوده كه اين رقم در سال 91 به 676 هزارو 744 تن رسيده است و رشد 12 درصدي را در اين بخش مشاهده مي شود.

معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي جهاد كشاورزي استان يادآور شد: استان در بخش دانه هاي روغني و سويا رتبه اول، در بخش كلزا، توتون و گوشت ماهیان خاویاری رتبه دوم را در سطح كشور دارد.

وي در خصوص اعتبارات تملكي استان گفت: سال گذشته از محل اعتبارات استاني و ملي 240 هزارو 151 ميليون ريال به استان اعلام شد كه ازاين مقدار، مبلغ 119 هزارو 773 ميليون ريال به جهاد كشاورزي استان تخصيص داده شد.

