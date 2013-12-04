نحوه اجرای اعتبار توافقنامه ژنو درباره کمک هزینه تحصیلی دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر با توافق اخیر میان ایران و گروه 1+5، در بندی از آن غربی ها متعهد شده اند مبلغ 400 میلیون دلار از سرمایه های بلوکه شده ایران را به شکل ویژه در قالب کمک هزینه تحصیل دانشجویان ایرانی در خارج از کشور در اختیار دانشگاه های کشورهای مختلفی که پذیرای ایرانی ها هستند و خواهند بود قرار دهد.

دکتر مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت 400 میلیون دلار و چگونگی پرداخت آن به دانشجویان گفت: یکی از بندهای تفاهم نامه اخیر میان ایران و گروه 1+5 این بود که 400 میلیون دلار به پرداخت شهریه دانشجویان مقیم خارج از کشور اختصاص داده شود و این پول باید مستقیم به دانشگاه آنها پرداخت شود.

وی ادامه داد: دراین خصوص با وزارت امورخارجه صحبت هایی کرده ایم و همچنین جلسه ای با وزارت امور خارجه داشته ایم که اعلام کردند به دنبال عملیاتی کردن مبلغ مذکور هستند و در مذاکرات بعدی که هفته آینده برگزار می شود این مبلغ عملیاتی می شود.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: پیگیر این مساله خواهیم بود که مشخص کنیم چه مقدار از این مبلغ مختص شهریه است آیا مبلغی هم به مقرری دانشجویان بورسیه اختصاص داده شده است، قاعدتا بخشی مختص دانشجویان بورسیه است و بخشی هم به سایر دانشجویان ایرانی خارج از کشور تعلق دارد.

وی تصریح کرد: وقتی این مبلغ عملیاتی شود مشخص می شود چه مقدار ارز به این موضوع اختصاص داده شده، توزیع آن چگونه باید باشد و بانک مرکزی آن را چگونه دنبال می کند تمام این ها در جلسه بعد با وزارت امور خارجه عملیاتی شده اعلام می شود.