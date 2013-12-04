به‌گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی صفایی شامگاه سه شنبه در گرگان با اعلام این خبر افزود: آسمان زرد کم‌عمق، ساخته بهرام توکلی، با حضور ترانه علیدوستی و صابر ابر، یک اثر متفاوت هنری است که مخاطب خاص و فرهنگی خاص خواهد داشت و تلاش خواهیم کرد با اکران این فیلم‌، علاوه بر احترام به مجموعه خوبی که این اثر را تولید کرده‌اند، به سلایق مختلف مخاطبان نیز احترام بگذاریم، حتی اگر اثری گیشه‌پسند نباشد.



وی تاکید کرد: عملیات مهدکودک نیز دیگر فیلمی است که در حوزه کودک و نوجوان، در برنامه اکران قرار خواهد گرفت.



صفایی افزود: برای این فیلم 2 سانس در نظر گرفته شده، اما با توجه به درخواست مدارس، این فیلم خارج از برنامه، در سانس 9 تا 11 صبح نیز قابل اکران است.



مدیر پردیس کاپری خاطرنشان کرد: هم‌اکنون با خروج فیلم‌های «گناهکاران» و «به‌خاطر پونه» از برنامه، فیلم‌های استرداد و آسمان زرد کم‌عمق، هر کدام با 3 سانس و فیلم‌های عملیات مهدکودک، دربند و نازنین هر کدام با 2 سانس در برنامه اکران قرار دارد و فیلم نخودی نیز با هماهنگی قبلی، صبح‌‌ها برای مدارس و مهدها قابل اکران است.



وی همچنین از علاقه‌مندان خواست با عضویت در باشگاه تماشاگران، علاوه بر دریافت پیامک‌های اطلاع‌رسانی، از تخفیف‌های ویژه بهره‌مند شوند.



صفایی تاکید کرد: تلفن گویای 3-2359200 مجتمع کاپری آماده پاسخگویی به شهروندان گرامی است.