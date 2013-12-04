محمد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تسهیلات اشتغال‌زائی در حوزه مشاغل خانگی و در بخش مشاغل پشتیبان از جمله خدمات بسیار مهمی است که تلاش داریم در این راستا گام‌های بلندی برداریم و زمینه را برای مردم به خوبی فراهم سازیم.

وی اضافه کرد: امروزه كسب و كارهاي خانگي به عنوان راهكاري مهم براي ايجاد اشتغال و درآمد در سراسر جهان محسوب می‌شوند و قابليت انجام اين نوع كسب و كار در "منزل" مزاياي بسياري براي شاغلين آن‌ها دارد.

نظری ادامه داد: ايجاد توازن بين مسئوليت خانوادگي زنان و اشتغال آنان، حذف هزينه‌هاي جانبی تولید، رهن و اجاره كارگاه و اياب و ذهاب، استفاده از نيروي كار ساير اعضاي خانواده و ايجاد زمينه‌هاي كار خانوادگي، امكان انتقال تجارب از طريق آموزش غيررسمي به شيوه استاد- شاگردي بين اعضای خانواده، افزایش درآمد خانواده، افزایش بهره وری سرمایه را می‌توان به عنوان مزایای مشاغل خانگی عنوان کرد.

اکثر مشاغل خانگی مستقل اشباع شده است

مدیر صندوق مهر امام رضا (ع) استان بوشهر تصریح کرد: در گذشته بخش اعظم تسهیلات مشاغل خانگی به صورت مشاغل خانگی مستقل بوده است.

وی بیان داشت: در حال حاضر اکثر مشاغل خانگی مستقل اشباع شده است و با توجه به اهمیت موضوع ایجاد مشاغل پایدار، رویکرد ما به سمت مشاغل خانگی و حمایت از پشتیبانان و زنجیره تامین مواد اولیه به شکل تعاونی است

نظری تاکید کرد: در این طرح رویکرد صندوق، تولید زنجیره‌ها و خوشه‌های تولید محلی و منطقه ای با حمایت از مشاغل اولویت‌دار است.

وی در ادامه با معرفی پشتیبانان مشاغل خانگی، افزود: پشتیبان مشاغل خانگی شخصی است که حداقل پنج سال در یک زمینه دارای تجربه است، بازار را به خوبی می‌شناسد و توانایی آموزش و اداره افراد زیردست را دارد

ثبت نام از پشتیبانان مشاغل خانگی آغاز شده است

مدیر صندوق مهرامام رضا(ع) استان بوشهر سقف وام تسهیلات پشتیبان مشاغل خانگی را 100 میلیون تومان بیان کرد و خاطرنشان ساخت: از سه‌روز پیش ثبت نام از پشتیبانان مشاغل خانگی آغاز شده است.

وی گفت: پس از 15روز، مدارک افرادی که به عنوان پشتیبان مشاغل خانگی ثبت نام کنند، چه به صورت فردی، چه به صورت حقوقی و چه به صورت تعاونی شناسایی، ارزیابی و اعلام نتیجه خواهد شد.

نظری با بیان اینکه با اجرای این طرح اَز اتلاف بی مورد تسهیلات جلوگیری می شود، اظهار داشت: با اجرای این طرح، شاغلان خانگی نگران فروش محصولات تولیدی نیستند و

وی افزود: در گذشته تسهیلات خود اشتغالی‌ به صورت تقاضا محور بود که این بار تصمیم گرفنته شد که معکوس عمل کرده و با تشکیل کار‌گروه ویژه نسبت به شناسایی پتانسیل‌ها، ظرفیت‌ها و خوشه‌های استان اقدام کنیم به‌طوری که و‌ام‌ها تبدیل به سرمایه گذاری برای اشتغال‌زایی پایدار شود.