مشكلات مضاعف توانخواهان در ترافيك شهر گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، در شهرهاي امروزي «آمد و شد» هاي افراد به دو صورت پياده و سواره صورت ميگيرد و رفت و آمدهاي سواره نيز به انواع گوناگوني بخشپذيرند كه معمولا به انواع عمومي و شخصي، ريلي و غيرريلي تقسيم ميشود. در استان گلستان حمل و نقل ريلي درونشهري نظير مترو، مونوريل و تراموا وجود ندارد و حمل و نقل غيرريلي نيز معمولا با وسايطي نظير خودروهاي شخصي، اتوبوس، مينيبوس، ون و ... صورت ميگيرد.
رييس هيأت مديره انجمن معلولين توانمند همت گرگان در گفتگو با خبرنگارمهر ميگويد: انواع بيماريها، تصادفات، حوادث كار، بلاياي طبيعي، جنگ و عوارض ناشی از سالمندی عواملي هستند كه ميتوانند به ايجاد نقص عضو یا ناتوانی در انسان منجر شوند. ناتوانیهای جسمی و حرکتی زندگي روزمرهي انسان را از حالت عادي خارج كرده و باعث ايجاد محدوديتهايي ميشود كه كنشها و واكنشهاي فرد را تحت تاثير قرار ميدهد و اگر تمهيداتي براي قراردادن فرد در چرخهي طبيعي زندگي در نظر گرفته نشود؛ وي به انزوا كشيده شده و در نتيجه مشكلات رواني و رفتاري جديدي براي وي و اجتماع در پي خواهد داشت.
«رامبد رضاپور» ادامه ميدهد: اين افراد در محيط مسكوني خود و محيط بيروني با مشكلات فراواني روبهرو ميشوند كه ريشه در عدم شناخت نيازهاي حركتي همهي افراد و بسندهكردن به ميزان تواناييهاي حركتي افراد سالم در مواقع عادي، نبود توليدات مناسب در بازار، سهلانگاري مديران، طراحان و سازندگان، فقر اقتصادي و فرهنگي دارد.
وي افزود: وقتي در آرايش عناصر و توزيع فضا به نيازهاي خاصِ اقشار ویژه (شامل معلولین، سالمندان، کودکان، زنان باردار و...) توجه شود ديگر كمتر نيازي به كمك يا دخالت اعضاي خانواده و ساير افراد در زندگي روزمرهي آنها خواهد بود در حاليكه احساس عدم استقلال در امور شخصي، دور كردن آنان از مسئوليتها و نقشهايي كه در اجتماع داشتهاند و نيز احساس عدم برابري با ساير افراد جامعه در استفاده از امكانات، دسترسيها و موقعيتها؛ ميتواند شكافي عميق بين آنان و جامعه به وجود آورد.
رضاپور با اشاره به تلاش چندين سالهي مجموعهي همت در زمينهي مناسبسازي محيط و مبلمان شهري براي اقشار كمتوان، از اقدامات صورت گرفته در معاونت عمراني استانداري، شهرداري، بهزيستي، مديريت ترافيك و ساير نهادها تشكر ميكند؛ هرچند اعتقاد دارد کاستیها در این زمینه فراوانند، هنوز با آرمانهایمان خیلی فاصله داریم، برای تحقق شعارِ شهرِ بدون مانع با هدف عدالت در دسترسی باید خیلی تلاش کنیم و تا رسيدن به نقطهي مطلوب راه درازي پيش رو داريم.
نقش اساسي ترافيك در تحقق عدالت در دسترسي
امنيت و آسايش و آرامش، كار و درآمد، آموزش و بهداشت، خوراك و مسكن، احترام و منزلت و... مواردي هستند كه همهي افراد جامعه حق دارند آنها را به عنوان حقوق اوليه خويش مطالبه كنند و تحقق آنها رابطهاي مستقيم با تأمين عدالت اجتماعي دارد.
اگر كمي دقيقتر به عناوين فوق بنگريم درمييابيم كه دسترسيهاي مناسب زيرساخت و حلقه اتصال اين عناصر به يكديگر ميباشد و براي برخورداري همهي افراد جامعه از آنها بايد در ابتدا اين عوامل در دسترس افراد قرار گيرند كه در اين ميان ترافيك و كنشها و واكنشهاي انساني مربوط به آن، از جايگاه ويژهاي برخوردار ميگردد.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان گلستان ضمن اشاره به موارد فوق ميگويد: نقش رفت و آمد ايمن در ايجاد بستر براي تامين كار و درآمد، آموزش و بهداشت، خوراك و مسكن و ساير نيازهاي اجتماعي انسان غير قابل انكار است و سالمندان و معلولين نيز از اين قاعده مستثني نيستند. بر همين اساس يكي از اصليترين خواستههاي اين اقشار تامين اين حق است.
«كمال سلماني» معتقد است: با از بین بردن موانع رفت و آمد معلولان، آنها میتوانند به تنهایی تردد کنند و کارهای خود را به تنهايي انجام دهند. به عنوان مثال، مناسبسازی فضاها باعث میشود تا معلولان بتوانند با ویلچر سوار اتوبوس شوند. همچنین سنگفرش کردن پیادهروها با موزاییکهای بساوايي، رنگ کردن مناطق تردد معلولان در خیابانها و معابر، کاهش اختلاف سطح بخشهای مختلف معابر و خیابانها و تعبیه کردن علائم صوتی برای عبور نابينايان در کنار چهارراهها از مهمترین راهکارهای تسهیل تردد معلولان است.
وي ميافزايد: وروديهاي همسطح و نيز پيادهروهاي همسطح يكپارچه از ويژگيهاي معماري و شهرسازي مناسب يك شهر به شمار ميرود بهگونهاي كه يك فرد نشسته بر صندلي چرخدار بتواند به راحتي طول يك پيادهرو را طي كند از عرض خيابان عبور كند و به راحتي به ساختمانهاي عمومي دسترسي داشته باشد.
مناسبسازي در ترافيك در دستور كار مديران شهري
رييس شوراي شهر گرگان با اشاره به لزوم تلاش همهي مسئولين براي تحقق اصل كرامت و عدالت؛ از گنجاندن رديف اعتباري ويژهي مناسبسازي در بودجهي آتي شهرداري خبر ميدهد.
«ناصر گرزين» تلاش در جهت حل مشكلات تردد توانخواهان را به عنوان جمعيتي بزرگ، از وظايف اساسي شهرداريها ذكر كرد.
سرپرست شهرداري گرگان نيز با اشاره به اقدامات صورت گرفته در ادارهي ترافيك شهرداري مانند نصب تابلوهاي پاركينگهاي ويژهي معلولين در سطح شهر گرگان برخورد جدي پليس راهور با افراد غير توانخواهي كه اين جايگاهها را اشغال ميكنند را خواستار شد.
«ابراهيم كريمي» افزود: بهزيستي و بنياد شهيد و امور ايثارگران بايد با ساماندهي پلاكها و برچسبهاي ويژهي جانبازان و معلولين مديران ترافيك شهري را ياري دهند.
سرهنگ كاووسي فرماندهي راهور مركز استان نيز ضمن تاييد نظرات سرپرست شهرداري گرگان از بررسي طرح حمل با جرثقيل خودروهاي متخلف تجاوز كننده به محدودهي پاركينگهاي ويژهي معلولين خبر داد.
مناسبسازي در ترافيك نيازمند نگاه كارشناسي
كارشناس مناسبسازي دفترفني استانداري گلستان ميگويد: توجه به عوامل ترافيكي در مناسبسازی محيط شهري علاوه بر ايجاد راحتي و امنيت جسمي؛ اثرات رواني فوق العادهاي برای شهروندان بههمراه خواهد داشت.
«رضا شاهحسيني» ميگويد: استفاده از وسايط حمل ونقل عمومي بايد با راحتي و ايمني همراه باشد چراكه در غير اينصورت، افراد استفاده از وسيلهي نقليهي شخصي را ترجيح خواهند داد كه البته مقدار زيادي از ترافيك بالاي موجود در شهرهاي ما ناشي از اين امر است.
وی ميگويد: بايد توجه داشته باشيم بسياري از افرادي كه ما آنها را به عنوان اقشار ويژه ميشناسيم توانايي استفاده از وسيلهي نقليهي شخصي را ندارند و ناگزيرند از سرويسهاي عمومي يا دربستي (نظير تاكسي تلفني) استفاده كنند كه استفاده از نوع دوم نيز هزينههاي مالي فراواني به آنها تحميل ميكند.
وي سوار و پيادهشدن، استقرار، سرعت كافي و ... را از جمله عواملي ميداند كه در هنگام استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي توسط اين اقشار نقشآفريني ميكنند كه علاوه بر نوع طراحي وسيلهي نقليه به روابط سيستماتيك موجود ميان وسيلهي نقليه و ايستگاه نيز بستگي دارند.
شاهحسيني با اشاره به مختصات يك سيستم حمل و نقل عمومي مناسب ادامه ميدهد: وسيلهي نقليه و ايستگاه بايد به عنوان يك سيستم واحد در نظر گرفته شوند يعني فرد به راحتي و بدون برخورد با موانع بتواند با سرعت مناسب به ايستگاه وارد شود، با همين شرايط از ايستگاه به وسيلهي نقليه داخل شود و در داخل وسيلهي نقليه مستقر شود و باز با همين شرايط از آن خارج شده، وارد ايستگاه شود و از آن خارج شود و فراهم نمودن چنين شرايطي نيازمند شناخت دقيق محدوديتهاي حركتي اين افراد است كه معمولا از عصا، واكر، ويلچير و امثال آن استفاده ميكنند.
وي ميگويد: نمونههاي اين نوع مناسبسازي حمل و نقل عمومي در دنيا فراوانند اما در ايران نيز ميتوان به خطوط اتوبوسراني درونشهري BRT شهرهاي تهران و مشهد مقدس اشاره كرد كه هرچند ايراداتي به آنها وارد است اما به كمك استفاده از اتوبوسهاي low floor (اتوبوسهايي كه داراي كفي مسطح و بدون پله هستند)، ايستگاههاي مجهز به رمپ و ... توانستهاند بسياري از بايدهاي مناسبسازي را فراهم آورند؛ چيزي كه براي گرگان دور از دسترس نيست.
