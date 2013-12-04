تولید قطعات خودروسازی و هوافضا با چاپگرهای سه بعدی در کشور

محمد جواد کریمی- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرآیند ساخت قطعات صنعتی، گفت: تولید قطعات برای برخی از صنایع به میزان محدود و کم است و در برخی مواقع نیاز به تولید نمونه قطعات صنعتی و انجام تستهای تونل باد بر روی آنها هستیم از این رو تولید آنها به روشهاس سنتی صرفه اقتصادی ندارد.
وی روشهای سنتی را شامل روشهای ماشین کاری و قالب دانست، و اظهار داشت: برای ساخت به روشهای سنتی پس از انجام مراحل طراحی، قالب مورد نظر ساخته و فلز در آن تزریق شده و پس از آن قطعه اصلی ساخته خواهد شد.
کریمی از ارائه روشی نوین برای ساخت قطعات صنعتی به روش اقتصادی خبر داد و گفت: در این روش با استفاده از پرینترهای سه بعدی میتوان قطعه را با کمترین هزینه و زمان پرینت و عرضه کرد.
وی با اشاره به جزئیات این طرح یادآور شد: به این صورت است که قطعهای که طراحی شده است برای انجام تست بر روی آنها، توسط پرینترهای سه بعدی پرینتری از قطعه طراحی شده گرفته میشود و به واحد مهندسی عرضه میشود و پس از بررسی این واحد و اعمال اصلاحات بر روی آنها به ساخت قطعه اصلی وارد میشویم.
مجری طرح با بیان اینکه با 3 نوع ماده پلی استر (PS)، وکس و شن ریخته گری میتوان قطعات را تولید کرد، یادآور شد: این روش هزینههای اضافی مانند ساخت قالب و براده برداری را ندارد.
وی با اشاره به ساخت برخی قطعات پیچیده چون توربینها ادامه داد: قطعاتی چون توربین ها باید ریخته گری دقیق شود که نیاز به مدل داریم و برای این منظور نیاز است تا قالب آن ساخته شود ولی با استفاده از پرینترهای سه بعدی بدون نیاز به قالب سازی مدل آن را ایجاد می کنیم و به ریخته گر دقیق می دهیم و در این واحد وارد ساخت قطعه اصلی می شود و تحویل می دهد.
کریمی با تاکید بر اینکه در این روش 3 مرحله از فرآیند ساخت قطعات حذف خواهد شد، افزود: در قطعات پیچیده در روشهای سنتی حداقل 50 ساعت زمان نیاز دارد در حالی که با این روش 6 ساعت زمان نیاز است تا به ساخت قطعه اصلی وارد شویم.
مجری طرح از کاربردی شدن این روش در صنایع خبر داد و گفت: از این روش برای ساخت قطعات صنایع خودروسازی، صنایع هوافضا و شرکتهای فعال در زمینه ساخت توربینها استفاده میشود.
