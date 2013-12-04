خطر در کمین دانش آموزان بهاری/ 73 درصد مدارس سیستم گرمایشی استاندارد ندارند

به گزارش خبرنگار مهر،به رغم حوادث متعددي که در سال‌هاي گذشته به دليل استفاده نامناسب از بخاريهاي نفتي و گازي در مدارس کشور رخ داده و زيان‌هاي مادي و بويژه جسمي غيرقابل جبران فراواني براي دانش آموزان در پي داشته است، همچنان استفاده از بخاري‌هاي نفتي و گازي در مدارس که بسيار خطرناک است ادامه دارد.

اين درحاليست که مسئولان بارها وعده رفع اين مشکل را داده بودند اما گويا هنوز اين مشکل به قوت خود باقيست بطوريکه سيستم گرمايشي سه چهارم کلاس‌هاي درس شهرستان بهار با بخاري نفتي و گازي است.

در همین زمینه یک معلم با بیان اینکه تربیت آینده سازان جامعه برعهده آموزش و پرورش است، گفت: استقرار واقعی عدالت در این بخش موجب پیشرفت و رسیدن به توسعه پایدار چه از لحاظ مادی و چه از نظر معنوی می شود.

وی که تمایلی به ذکر نامش نداشت، افزود: در بخش آموزش و پرورش باوجود اقدامات و تلاش هایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی انجام گرفته هنوز کاستی هایی وجود دارد که از مهمترین آن ها می توان به وجود مدارس با ساختمان های فرسوده و وجود سیستم گرمایشی غیر استاندارد اشاره کرد.

سیستم گرمایشی 17 درصد مدارس استان، بخاری نفتی کاربراتوری است

مدیرکل تجهیزات و نوسازی مدارس استان همدان نیز در همین زمینه در آخرین اظهار نظر خود گفت: سیستم گرمایشی 17 درصد مدارس استان، بخاری نفتی کاربراتوری است که بیشتر روستایی بوده اما در هیچ یک از مدارس استان بخاری نفتی که دچار حادثه شود، نداریم.

ابراهیم امینی‌فرد اظهار کرد: 80 درصد مدارس استان همدان مجهز به سیستم پکیج،‌ موتورخانه و گاز هستند و در سال‌جاری سعی می‌شود مدارسی که بخاری نفتی کاربراتوری دارند به سیستم پکیج و موتورخانه مجهز شوند.

امینی‌فرد عنوان کرد: امسال افزون بر 700 بخاری تشعشعی برای مدارس استان همدان ارسال شده که مدارس یک کلاسه و دو کلاسه روستایی از این نوع سیستم بهره‌مند می‌شوند.

وی ادامه داد: بخاری‌های تشعشعی تعداد زیادی از کلاس‌های مدارس روستایی را پوشش خواهد داد و به این ترتیب بخاری‌های نفتی کاربراتوری از مدارس روستایی جمع‌آوری می‌شود.

امینی‌فرد عنوان کرد: 200 میلیارد تومان اعتبار از شرکت گاز و یک و نیم میلیارد تومان از مجموعه تجهیزات و نوسازی کشور ویژه تجهیز مدارس در نظر گرفته شده که تغییر سیستم گرمایشی و تبدیل آنها به پکیج و رادیاتور در مدارس شبانه‌روزی دخترانه به ویژه خوابگاه‌ها در اولویت است.

مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس استان همدان عنوان کرد: در حال حاضر مجموعه تجهیزات و نوسازی مدارس استان همدان با وجود مشکلات اعتباری کار را به ترتیب اولویت آغاز کرده است.

وی با تاکید بر اینکه در فصل زمستان به صورت دوره‌ای مشکلات سیستم گرمایشی مدارس را برطرف خواهیم کرد،گفت: در طول دوره تحصیل دانش آموزان از سیستم گرمایشی مدارس به صورت دوره‌ای بازدید و ایمنی بودن آنها را بررسی خواهیم کرد.

73 درصد مدارس شهرستان بهار از سيستم گرمايشي استاندارد بي بهره هستند

اما در همین زمینه رئيس آموزش و پرورش شهرستان بهار در گفتگو با مهر گفت: 73 درصد مدارس شهرستان بهار از سيستم گرمايشي استاندارد بي بهره هستند.

علي زارعي ظهر با اشاره به اينكه تنها 27 درصد از مدارس شهرستان از سيستم گرمايشي استاندارد بهره مند هستند، اظهار داشت: مدارسي كه در مناطق محروم واقع شده اند به علت عدم برخورداري از گاز شهري از بخاري نفتي براي گرمايش استفاده مي كنند.

زارعي با بيان اينكه 21 مدرسه در شهرستان با كمك خيرين گاز كشي و تجهيز شده است، افزود: تا پايان سال نيز سيستم گرمايشي بخشي از مدارس سه كلاس به بالا استاندارد سازي خواهد شد.

وی گفت: به مدارس و مدیران توصیه و بخشنامه شده است که حق استفاده از هیچگونه وسیله گرمایشی غیر استاندارد را در مدرسه ندارند.

وی با اشاره به قرار گرفتن در فصل سرما و برودت هوا، سلامت دانش آموزان را در مدارس از اولویتهای قابل توجه این اداره برشمرد و گفت: برای حوادث غیر مترقبه در برخی مدارس در معرض آسیب به مسائل ایمنی و امنیتی به صورت ویژه توجه شده است.

وي همچنين در خصوص مدارس در معرض تخريب در شهرستان نيز اذعان داشت: در شهرهاي بهار و صالح آباد از 32 مدرسه، 12 مدرسه با 72 كلاس تخريبي هستند كه با وجود اعتبارات دولتي نمي توان نسبت به نوسازي آنان اقدام کرد.

زارعي با اشاره به اينكه خيرين بايد در نوسازي و بهسازي مدارس شهرستان بهار به كمك مجوعه آموزش و پرورش بيايند، اظهار داشت: همانطور كه درصد بالايي از تجهيز، بهسازي و نوسازي فضاي آموزشي شهرستان تا به امروز از محل كمك هاي مجمع خيرين بوده مي توان مابقي فضاها را نيز با كمك همين افراد خير و نوع دوست نوسازي و بهسازي کرد چرا كه كمك به فراهم نمودن زمينه آموزش نسل جوان، كمك به تأمين آينده كشور است.

15مدرسه در مناطق روستايي شهرستان بهار تخريبي است

وي همچنين با اشاره به اينكه از 69 مدرسه روستايي شهرستان، 15 مدرسه با 33 كلاس درس تخريبي هستند، عنوان داشت: در شهرستان 14 مدرسه فاقد ديوار، 20 واحد آموزشي فاقد محوطه سازي و 25 واحد آموزشي نيز نيازمند مقاوم سازي هستند و در مجموع از 47 مدرسه موجود در شهرستان، 37 درصد آنها تخريبي به شمار مي روند.

زارعي با اشاره به اينكه شهرستان بهار با كمبود شديد فضاي آموزشي مواجه است، اظهار داشت: با وجود اينكه در سال هاي اخير اقدامات فراواني در خصوص افزايش فضاي آموزشي در شهرستان انجام شده ولي با توجه به رشد روز افزون جمعيت همچنان با كمبود فضاي آموزشي مواجه هستيم.

وي با بيان اينكه فضاهاي آموزشي موجود در شهرستان بايد مورد توجه قرار گيرد، گفت: سن برخي از فضاهاي آموزشي شهرستان 40 سال و بيشتر است كه مورد استفاده قرار گرفته اند بنابراين اينگونه مدارس نياز به توجه و نوسازي دارند.

زارعي با اشاره به اينكه مردم با تمكن مالي بالا نياز به هدايت دارند، افزود: مسلما مزايا و فوايد مدرسه سازي بر هيچكس پوشيده نيست و كم نيستن افرادي كه در شهرستان بهار قسمتي از درآمد خود را در اين راه هزينه مي كنند ولي براي افزايش اين افراد با توجه به افزايش نياز به فضاي آموزشي بيشتر، بايد فرهنگسازي شود تا مردمي كه از تمكن مالي بالايي برخوردار هستند در اين مسير قرار بگيرند به نحوي كه فرهنگ مدرسه سازي در بين آنها نهادينه شود.

آنچه در این میان به ذهن می رسد این است که اگر خدای ناخواسته، اتفاقی نیز برای دانش آموزان کشور به ویژه دانش آموزان مناطق سردسیر که عمدتا در نواحی محروم واقع شده اند، بر اثر استفاده از بخاری ها بیفتد و حادثه ای از نوع آتش سوزی نیز در این مدارس حادث شود، چه کسی پاسخگوی حادثه مذکور خواهد بود؟