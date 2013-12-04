الگوگیری انقلاب ایران از قیام امام حسین(ع) بود/ مدیریت دولتی بر مجالس مذهبی جایگاهی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علی آبادی شامگاه سه شنبه در نشستی با مسئولان هیئات مذهبی شهرستان دامغان در محل اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان که به جهت ارزیابی دستجات عزاداری روزهای دهم و یازدهم محرم تشکیل شد، نهضت عاشورا را یک نهضت عظیم فرهنگی دانست و افزود: ابعاد گوناگون این نهضت حیات انسان را در بر دارد و حرکتی است که با وقوع خود، تاریخ ساز وعزت آفرین وعاملی برای احیای اسلام ناب محمدی شد.

وی شکل گیری انقلاب ایران را نشات گرفته ازعزای امام حسین وعاشورا دانست و اظهار داشت: استمرار این انقلاب هم همانند دوران شکل گیری نیازمند روحیه شهادت طلبی، فداکاری و ایثار جمعی است که در دل هیئت های مذهبی وجود دارد.

فرماندار شهرستان دامغان اضافه کرد: مدیریت دولتی برعزای امام حسین(ع) جایگاهی ندارد و باید ازطریق مسئولان هیئت ها صورت گیرد و ارگان های دولتی ذیربط موظفند درعزاداری ها، نظم و انظباط و امنیت را مدیریت کنند.

علی آبادی تصریح کرد: از سوی مسئولان هیئت های مذهبی فردی به‌عنوان همیار پلیس و یک نفرهم بعنوان مسئول و رابط امر به معروف و نهی از منکر انتخاب و معرفی شوند تا آسیب ها را شناسایی و مدیریت کنند.

این جلسه سه مصوبه داشت که مهمترین آنها طراحی و مدیریت دستجات عزاداری توسط هیئت امناء و بررسی برای عزاداری متمرکز طی سال آینده در این شهرستان بود.