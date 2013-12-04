جلسه علنی مجلس آغاز شد/ بررسی انتخاب 5 نماینده برای عضویت در مجمع بین المجالس آسیایی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.

در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن، انتخاب 5 نفر از نمایندگان مجلس جهت عضویت در مجمع بین المجالس آسیایی، گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح اصلاح بند 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات، گزارش کمیسیون عمران در مورد حادثه سقوط مینی بوس حامل مسافرین در محدوده کارون 3، گزارش کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی در مورد عام اجرای قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/5/7، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) و شرکت های تابعه و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تشکیل سازمان مدیریت برنامه ریزی و بهره وری در دستور کار امروز نمایندگان در صحن علنی مجلس قرار دارد.