محمد يوسفي در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر با اشاره به اينكه هم اكنون قيمت مرغ به سمت متعادل شدن مي رود ، افزود: پس از نوسانات شديد هم اكنون قيمت مرغ متعادل است كه اين امر مي تواند رضايت مرغداران را بهمراه داشته باشد .

وي در مورد قيمت مرغ در بازار و ميادين شهرداري گفت: هم اكنون قيمت مرغ در ميادين ميوه و شهر داري كيلويي 1420 تومان و و در سطح شهر به طور متوسط كيلويي 1450 تا 1500 تومان است و همچنين تخم مرغ در ميادين شهرداري كيلويي 680 تومان بفروش مي رسد .

يوسفي با اظهار نگراني در مورد افزايش توليد جوجه تصريح كرد: در حال حاضر مجددا توليد جوجه در حال افزايش است كه اين امر موجب افزايش عرضه گوشت مرغ به بازار خواهد شد .

وي تاكيد كرد: اين درحالي است كه با توجه به تعيين مصرف سرانه 29 گرم براي مواد پروتئيني از سوي وزارت بهداشت بايد ميزان استفاده از هر يك از مواد پروتئيني مانند شير، گوشت قرمز؛ گوشت كرغ و ساير در سبد غذايي خانوار تعيين شود .

يوسفي اظهار داشت: اميد است كه دولت جديد با اتخاذ تصميمات كارآمد موجب ايجاد ثبات و امنيت و تعادل قيمت در صنعت مرغداري شود .

وي در مورد گزارش ديوان محاسبات در مورد ورود گندم هاي دام و طيور به سيلوها به جاي گندم خوراكي افزود: در اين مورد بايد از مسوولان سازمان غلات سوال كرد و در صورت صحت اين خبر حق مرغ ها توسط آدمها خورده شده است .