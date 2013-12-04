توضیح رئیس مجلس درباره تاخیر در آغاز جلسه علنی روز چهارشنبه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی در آغاز جلسه علنی با اشاره به اینکه جلسه امروز اندکی با تاخیر شروع شد، گفت: لازم بود مشورتی با نمایندگان درباره مساله بودجه داشته باشیم.

وی افزود: دولت طبق قانون موظف است تا 15 آذر بودجه را تقدیم مجلس کند و چون 15 آذر همزمان با روز جمعه و تعطیلات بود و نمایندگان در هفته آینده نیز فرصت سرکشی به حوزه های انتخابیه خود را دارند، برای اینکه قانون سر موقع اجرا شود برنامه هفته آینده خود را که سرکشی به حوزه های انتخابیه است، حذف کرده و در جلسه علنی مجلس حضور خواهند داشت تا دولت بتواند در روز یکشنبه قانون بودجه را تقدیم مجلس کند.