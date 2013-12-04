فعالیت امورجوانان در شهرستانها نیازمند اعتبار و امکانات است

اسماعیل پناهپوری در حاشیه نشست ساماندهی امورجوانان گچساران به خبرنگار مهر گفت: فعالیت های امور جوانان شهرستان گچساران به رغم عدم حمایت اداره کل ورزش و جوانان روند مطلوب خود را طی می کند.

پناهپوری افزود: امورجوانان ورزش وجوانان با توجه به نوپا بودن و گستره فعالیت هایی که دارد نیازمند حمایت هایی بهتری از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان است.

وی برگزاری جشنواره تجلیل از کارمندان جوان ادارات و برنامه ریزی برای تهیه بانک اطلاعاتی جوانان گچساران و انعقاد تفاهم نامه همکاری با ادارات بهزیستی، فنی و حرفه ای، فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن حمایت از زندانیان را از مهترین اقداما شش ماهه نخست سال جاری نام برد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گچساران مهمترین برنامه های آینده امور جوانان این شهرستان در شش ماهه دوم سال 92 را تدوین چشم انداز بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت در خصوص تامین نیازهای جوانان عنوان کرد.

پناهپوری، تشکیل جلسات کمیته تخصصی ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان گچساران را یکی از نیازهای مهم برای پیشبرد اهداف و برنامه مربوط به جوانان دانست.

وی تاکید کرد: تشکیل کمیته های ستاد سازماندهی امور جوانان باید در جهت ایجاد ساختار مناسب و با برنامه باشد که بتوانیم بسیاری از مشکلات پیش رو جوانان را با راهکارهای این کمیته ها مرتفع سازیم.

این مسئول از وجود 18 موسسه مردم نهاد در شهرستان گچساران خبرداد و افزود: ازاین تعداد تنها چهار موسسه مردم نهاد فعال هستند و به فعالیت خود ادامه می دهند.

پناهپوری در ادامه افزود: شرح وظایف امور جوانان باید به روشنی برای ادارات، نهادها و کلیه دستگاه های مرتبط با جوانان اطلاع رسانی شود.