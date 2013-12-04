معرفی 10 فیلم برتر کانادا در سال 2013

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو اسامی 10 فیلم برتر کانادا در سال 2013 را اعلام کرد.

در این فهرست "دشمن" ساخته دنیس ویلنوو و "گابریله" ساخته لوییز آرشامبل که فیلم منتخب کانادا برای اسکار خارجی‌زبان است، در صدر قرار دارند.

"دشمن" یکی از دو فیلم ویلنوو با بازی جیک جیلنهال است که اولین بار در ماه سپتامبر در کانادا اکران شد. او در فیلم دیگری از این کارگردان با عنوان "زندانیان" از کمپانی برادران وارنر نیز جلوی دوربین رفته بود.

این جشنواره همچنین در فهرست سالانه خودش فیلم کمدی رمانتیک مایکل دوس با عنوان "کلمه اف" با بازی دانیل رادکلیف و زویی کازان را نیز جای داده است. "آسفالت نگاه می‌کند" ساخته شین ایهمن و ست اسکرایور و "تام در مزرعه" ساخته خاویر دولان که همگی تاکنون در تورنتو به نمایش درآمده اند، دیگر فیلم های فهرست بهترین فیلم های سال کانادا هستند.

جشنواره تورنتو دو فیلم مستند را نیز در بهترین‌های سال جای داده که شامل "وقتی یهودیان بامزه بودند" ساخته آلن سوایگ و "ناشنه" ساخته جنیفر بیچوال و ادوار برتنسکی می‌شود.

"قافیه‌هایی برای غول‌های جوان" ساخته جف بارنابی، فیلم "سارا ترجیح می‌دهد بدود" ساخته کلوی رابیچاود که در جشنواره کن امسال حضور داشت و "ویک+فلو یک خرس دیدند" ساخه دنیس کوت که خرس نقره ای جایزه آلفرد باوئر جشنواره فیلم برلین را برد، دیگر فیلم های برتر سال کانادا نام گرفتند.

10 فیلم برتر کانادا در سال 2013 در 10 روز متوالی در ماه ژانویه در تورنتو اکران می شوند.