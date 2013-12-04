مبلغان ابزارهای رسانه ای متناسب با کشور هدف را بشناسند

عسگر آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بخشی از دوره آموزش زبان چینی خود را در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در اصفهان و بخشی را در دانشگاه زبان و فرهنگ پکن BLCU گذرانده است، درباره ضرورت ها و باید و نبایدهای امر تبلیغ اظهار داشت: مبلغانی که برای تبلیغ به خارج از کشور اعزام می شوند باید به خوبی با ابزارهای رسانه ای کشور هدف آشنایی داشته باشند.



وی با اشاره به اینکه به دلیل تسلط به زبان چینی بیشتر در این کشور به تبلیغ اسلام و مذهب شیعه پرداخته است، ادامه داد: در این کشور اغلب کاربران چینی در چت رومی با نام «کیو کیو» فعال هستند و یاهو مسنجر در آنجا کاربردی ندارد بنابراین اگر مبلغ به چنین موضوع هایی آگاه نباشد یکی از راه های خوب تبلیغ را از دست می دهد.



لزوم ارائه پک های فرهنگی متناسب در کنار فعالیت های روتین تبلیغی



مبلغ دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تاکید کرد: مبلغان لازم است در کنار فعالیت های تبلیغی روتین خود با راه اندازی وبلاگ، ارائه پک فرهنگی متناسب و کتاب های لازم فعالیت های تبلیغی خود را گسترش دهند.



وی که اکنون در مقطع کارشناسی ارشد رشته شیعه شناسی مشغول تحصیل است، بیان داشت: نباید فراموش کنیم که افرادی که می خواهند وارد امر تبلیغ بین المللی شوند در وهله نخست لازم است ضمن همت در امر آموزش دروس حوزوی، برای آموزش صحیح زبان عربی و در ادامه برای آموزش زبان های خارجی اقدام کنند.



وی با تاکید بر این نکته که مبلغ باید هم با فرهنگ هم زبان کشور هدف آشنایی کافی داشته باشد، تاکید کرد: تنها در این صورت است که مبلغ می تواند بتواند به خوبی مبانی دین و مذهب را برای آنها تشریح کند و در کار خود تاثیرگذار باشد.



راه اندازی نخستین وبلاگ تبلیغی به زبان چینی



آقایی با اشاره به اینکه برای فعالیت های تبلیغی خود اقدام به راه اندازی نخستین وبلاگ تبلیغی به زبان چینی کرده و ادامه بسیاری از فعالیت های تبلیغی خود را از این راه انجام می دهد، گفت: با وجود این که حزب کمونیست در کشور چین حاکم است، بیش از 100 میلیون مسلمان و 17 میلیون شیعه در چین حضور دارند و سه میلیون از این تعداد نیز شیعه 12 امامی هستند.



مسلمانان چین ارادت خاصی به اهل بیت (ع) دارند



وی با اشاره به این نکته که مسلمانان چین ارادت خاصی به اهل بیت (ع) دارند، ادامه داد: به طور کلی مسلمانان این کشور تاثیر پذیرفته از اعتقادات و باورهای شیعی هستند به گونه ای که اغلب این افراد نام پنج تن را بر فرزندان خود می گذارند و روز 14 رمضان برای حضرت زهرا (س) یادبود می گیرند.



مکان های مناسب امر تبلیغ در هر کشور شناسایی شود



آقایی تاکید کرد: مساجد بهترین مکان برای امر تبلیغ در چین محسوب می شود چرا که مردم این کشور مسجد محور هستند و برای تمام فعالیت ها و مراسم های مختلف در این مکان تجمع می کنند بنابراین ذکر این نکته نیز ضروری است که در هر کشور مبلغان باید مکان های مناسب برای امر تبلیغ را شناسایی کنند.

