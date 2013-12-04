دوره آموزشي طبخ آبزيان در روستاي نيسيان اردستان برگزار شد

علی اکبرصالح در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری کلاس آموزش كشت و طبخ آبزيان روستاي كهنگ از توابع دهستان برزاوند اردستان خبر داد و افزود: در این دوره آموزشي سه روزه 32 نفر از زنان اين روستا حضور داشتند.



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردستان با اشاره به اينكه پرورش ماهي در شهرستان اردستان روبه گسترش است، اظهار داشت : این کلاس با همكاري شركت خدمات فنی مشاوره ای مهرگستر تشکیل و مربیان با ارائه نمایش فیلم و استفاده از وسايل كمك آموزشي و ارائه جزوه آموزشي مطالبی را در زمینه طبخ ماهي برای حاضرین مطرح کردند.



وی از سرفصل هاي آموزشي اين دوره به خواص تغذيه اي و دارويي ماهي و ميگو ، آب پز كردن ميگو ، برنج مكزيكي با ميگو ، پيتزا ماهي ، سمبوسه ماهي ،ماهي شكم پر و سوخاري كردن ماهي اشاره كرد و گفت: هدف از اجراي اين دوره آموزشي آشنايي با پخت مختلف ماهي و ميگو و مصرف بيشتر آبزيان در سبد تغذيه خانواده براي افزايش سطح سلامت بوده است.



صالح گفت: کلاس آفات و بيماری هاي گلرنگ نیز در روستای تلك آباد از توابع بخش زواره برگزار شد.



وی تصریح کرد: در این کلاس بیش از 40 نفر از کشاورزان این روستا حضور داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر 65 درصد سطح كشت گلرنگ شهرستان اردستان در بخش زواره است.

