۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۹:۳۹

جوانفکر در گفتگو با مهر:

درخواست مناظره احمدی‌نژاد ربطی به مجادله‌های گزارش صد روزه ندارد/ سه پیامد عدم پذیرش مناظره

مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد در دولت نهم و دهم با بیان اینکه درخواست مناظره احمدی‌نژاد از روحانی ربطی به مجادله‌های گزارش صد روزه ندارد، گفت: رئیس یک دولت پاسخگو ، با دعوت دکتر احمدی نژاد برای مناظره ، برخوردی منطقی و منصفانه داشته باشد. 

علی اکبر جوانفکر در گفتگو با خبرنگار مهر ، درباره پیشنهاد مناظره محمود احمدی نژاد به حسن روحانی رئیس جمهور گفت: دکتر احمدی نژاد از موضع خیرخواهی و دلسوزی برای کشور رئیس جمهور را به مناظره دعوت کرده است و بر خلاف ادعای برخی عناصر افراطی در دولت جدید، این مناظره به هیچوجه جنبه سیاسی و انتخاباتی ندارد. 

وی افزود :  موافقت دکتر شیخ حسن روحانی رئیس جمهور محترم با دعوت دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق برای انجام مناظره ، متضمن منافع کشور و دولت خواهد بود.

مشاور رسانه ای احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری گفت : دکتر احمدی نژاد از رهگذر آن به دنبال تحقق هیچ هدف دیگری جز مصالح و منافع مردم و کمک به دولت جدید برای داشتن تصویری دقیق تر از وضعیت کشور نیست و بیش از هر چیز نگران آن است که اطلاعات غلط و نادرست ارائه شده به رئیس جمهور باعث تصمیم گیریهای آسیب زننده به کشور شود.

وی تصریح کرد که این دعوت با هدف مجادله و منازعه با رئیس جمهور بر سر ادعاهای مطروحه در گزارش صد روزه انجام نشده است بلکه دکتر احمدی نژاد بر مبنای احساس تکلیف دینی و ملی، از ایشان دعوت به مناظره کرده است و اگر به آن پاسخ مثبت داده نشود، اولا دولت جدید خود را از شناخت درست وضعیت کشور و مردم را از حق دانستن محروم خواهد کرد، ثانیا تکلیف از رئیس جمهور سابق برای کمک به دولت جدید ساقط خواهد شد و ثالثا اگر رئیس جمهور و اعضای دولت ، تمام وقت دولت جدید را به تخریب دولت قبل بگذرانند، قطعا هیچ پاسخی جز سکوت از دکتر احمدی نژاد نخواهند شنید.

جوانفکر گفت: دکتر احمدی نژاد بر انجام مناظره ای اصولی و روشنگر و در فضایی کاملا دوستانه و صمیمی تاکید کرده است و به دنبال آن است که حقایق به صورت ناب و نه آمیخته به شبهات و ابهامات بی پایه و اساس با مردم و مسوولان در دولت جدید در میان گذاشته شود.

وی تصریح کرد: آقای احمدی نژاد نگران است که ارزیابی های نادرست و گمراه کننده از وضعیت کشور به تصمیم سازی ها و تصمیم گیریهای ناصواب در عرصه های سیاسی، اقتصادی و بین المللی بینجامد و بر اثر آن منابع عمومی از دست برود و منافع ملی آسیب ببیند.

جوانفکر اظهار اطمینان کرد که موافقت دکتر روحانی با دعوت دکتر احمدی نژاد به مناظره ای صمیمانه و روشنگرانه، دارای نتایج مفیدی برای اداره بهینه کشور خواهد بود و این امر سطح آگاهی و بینش مردم نسبت به شرایط کشور را نیز ارتقاء خواهد داد.   

جوانفکر به دولت روحانی توصیه کرد که به عنوان رئیس یک دولت پاسخگو ، با دعوت دکتر احمدی نژاد برای مناظره ، برخوردی منطقی و منصفانه داشته باشد و اجازه ندهد برخی عناصر ناآگاه یا دارای سوء نیت ، از طرف دولت به موضعگیری یا اظهار نظرهای افراطی و کینه توزانه بپردازند.
 

