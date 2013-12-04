آخرین وضعیت پرونده کشتی سهند/اتصال صنایع هرمزگان به سیستم پایش آلودگی کشور

مجید وفادار در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت کشتی به گل نشسته سهند در ساحل سورو بیان داشت: کشتی سهند دو سال گذشته در ساحل سورو بندرعباس به گل نشسته و تا کنون هیچ پیشرفتی در جابجایی کشتی مذکور انجام نشده است.

وی عنوان کرد: در این مدت با پیگیری های انجام شده توسط اداره حقوقی محیط زیست هرمزگان هیچگونه پیشرفتی در جابجایی کشتی مذکور حاصل نشده است.

وفادار با بیان اینکه مالک کشتی هنوز مشخص نیست، خاطرنشان کرد: نظر به گزارش رئیس اداره محیط زیست دریایی هرمزگان و دستور مقام قضایی از اسکراب کشتی مذکور جلوگیری بعمل آمد و این پرونده در حال پیگیری است.

وی همچنین در خصوص وضعیت پایش آلودگی صنایع غرب هرمزگان و در خصوص عملکرد 100 روزه سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اجرای سیستم پایش لحظه ای، از جمله اتصال شبکه پایش واحدهای خدماتی و صنایع این استان به مرکز کشوری از مهرماه شروع شده و تا پایان آذرماه ادامه دارد.

مدیرکل محیط زیست هرمزگان ادامه داد: نیروگاه برق بندرعباس، سیمان هرمزگان، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه گاز سرخون و قشم از جمله واحدهای هستند که تا پایان آذرماه به صورت پایش لحظه هوا در بخش پایش محیطی و سنجش نقطه ای به صورت آنلاین به شبکه پایش کشوری متصل می شوند.

وی ضمن تشکر از واحدهای فعال در این زمینه بر الزام قانونی نصب این سامانه تاکید کرد و برخورد قانونی با متخلفین را مورد تاکید قرار داد.