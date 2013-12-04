تقدیر از مشاهیر ادبیات و هنر در جایزه استاد فروزانفر

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نخستین جایزه استاد بدیع‌الزمان فروزانفر با عنوان «از قونیه تا بشرویه»، عصر دیروز، دوازدهم آذرماه با حضور مهدی محقق، شهرام ناظری، میرجلال‌الدین کزازی، توفیق سبحانی و علاقه‌مندان به ادبیات فارسی در موزه هنرهای معاصر برگزار شد.

جایزه استاد فروزانفر با هدف تقدیر از شاعران، نویسندگان و هنرمندانی که در رشد و اعتلای ادبیات ایران‌زمین نقش دارند، کار خود را آغاز کرده و ابتدا قرار بوده تا از هشت شاعر و پژوهشگر تجلیل شود، اما در مراسم اهدای نخستین جایزه از 21 هنرمند و پژوهشگر ادبی تجلیل شد.

محمدرضا شفیعی کدکنی، میر جلال‌الدین کزازی، بهاء الدین خرمشاهی، توفیق سبحانی، احمد مجاهد، کاظم محمدی، تقی پورنامداریان، ناصر صاحب زمانی، علی اوجبی و عنایت‌الله مجیدی از جمله برگزیدگان جایزه ادبی استاد فروزانفر در زمینه ادبیات و پژوهش‌های ادبی بودند.

منیژه آرمین، تنها پژوهشگر زن در زمینه تالیف بود که جایزه استاد فروزانفر را به خود اختصاص داد؛ جایزه‌ای که در بخش موسیقی به شهرام ناظری، عبدالحسین مختاباد، نوشین پاسدار، مهدی خمسه و فرزان افشار خانجانی و در رشته نقاشی به محمدابراهیم جعفری تعلق گرفت.

علیرضا پور رفعتی، سید روح‌الله فریدونی و مهدی سالاری نیز جایزه استاد فروزانفر را از آن خود کردند و ریحانه طاهانی نیز، برنده جایزه شد چرا که چهره بدیع‌الزمان فروزانفر را تصویر کرده بود.

نخستین جایزه استاد فروزانفر به احسان آقایی، مدیر موزه هنرهای معاصر رسید و از حسن بلخاری به عنوان نماینده بانک پاسارگاد که حمایت‌کننده مالی برنامه و جایزه بود، تقدیر به عمل آمد.



