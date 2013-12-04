ستاد استقبال از زائران اربعین در خرمشهر تشکیل شد

عادل فرهانیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از آنجاییکه در سال‌های اخیر و به ویژه در ایام اربعین حسینی خرمشهر میزبان خیل عظیمی از زائران است ضرورت تشکیل این ستاد احساس می شد.



وی افزود: پس از تشکیل این ستاد جلسات متعددی برای ایجاد هماهنگی بین اعضای ستاد به جهت استقبال از زائران در فرمانداری تشکیل شد.



وی اظهار کرد: فعالیت این ستاد در جهت برنامه ریزی برای برای استقبال و پذیرایی از زائرانی است که از مرز شلمچه راهی کربلا می‌شوند.



وی تصریح کرد: اعضای ستاد استقبال از زائران اربعین قرار است تا در روزهای اوج حضور زائران با ایجاد ایستگاههای صلواتی در مسیر شلمچه از زائران استقبال کند.



پس از سقوط رژیم حزب بعث عراق و بهبود اوضاع داخلی این کشور سالانه جمع کثیری از محبان اهل بیت عصمت و طهارت از سراسر جهان برای ادای احترام به مقام شامخ ابا عبدالله حسین (ع) سرور و سالار شهیدان دشت کربلا به ویژه در ایام محرم به این کشور سفر می کنند که ایرانیان نیز از این قاعده مستثنی نیستند.