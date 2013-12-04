مرتضی شعبانی مدیر مرکز مستند حقیقت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پخش مستندی با نام "رستاخیز" از شبکه یک سیما در ایام اربعین گفت: مستند "رستاخیز" توسط گروهی متشکل از 17 مستندساز ساخته شد. روند کار اینگونه بود که ما پنج گروه مستندساز و فیلمبردار داشتیم که سال گذشته از 10 روز قبل از اربعین از مسیرهای مختلفی در کربلا حضور یافتند و از این رستاخیز بزرگ در آستانه اربعین فیلمبرداری کردند.

وی ادامه داد: این گروه‌ها از مسیرهای بغداد، نجف و بصره به عراق رفتند و 2 گروه هم در خود کربلا مستقر شدند. ما نام این مستند را "رستاخیز" گذاشتیم چون همزمان با این ایام اتفاق بزرگی در عراق رخ می دهد که سال ها در زمان صدام از آن جلوگیری می شد و مردم به طور پنهانی به کربلا می رفتند. سال گذشته تعداد این زایران در ایام اربعین حدود 17 میلیون بوده است و امسال طبق آماری که ارایه شده فقط یک میلیون ایرانی به کربلا رفته است.

شعبانی حضور این تعداد زایر و کاروان زیارتی را یکی از بزرگترین اتفاقات در اربعین دانست و بیان کرد: در این ایام راه رسیدن به کربلا و حرم مطهر امام حسین (ع) به قدری شلوغ می شود که گفته می‌شود با دوربین‌های ماهواره‌ای نیز می‌توان آن را دید. همچنین از اتفاقات ویژه‌ای که در این سال ها رخ داده این بوده که این افراد از کشورهای اروپایی و آمریکایی هم اضافه شده‌اند.

مدیر مرکز مستند حقیقت با اشاره به جزییات مستند "رستاخیز" بیان کرد: این مستند بر اساس کتاب "فتح خون" شهید آوینی ساخته شده و عبارات و گفتارمتنی که در آن استفاده شده از همین کتاب بوده است.

شعبانی در پایان عنوان کرد: کسانیکه با زبان و قلم شهید آوینی آشنایی دارند می دانند که گفتار و نوشتار وی عرفانی بود و در این کتاب نوعی روایت انسانی از ماجرای کربلا مطرح می شود که با دنیای امروز ما هم ارتباط پیدا می کند.