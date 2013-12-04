چگونه زوج ها می توانند روابطی ماندگار داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، بدون شک همه زوج ها درپی روابطی خوب هستند، اما ممکن است در این مسیر ناکام باشند. از این رو اگر يك زن و شوهر بخواهند روابط شان را بهبود بخشند در ابتدا بايد به مهارت هاي زندگي شان بينديشند. اين وظايف و تعهدات است كه به ما كمك مي كنند تا معني و هدف وجودمان را بهتر درك كنيم، چرا كه زندگي بدون اين مسئوليت ها بي معني و بي هدف است. تمام زن و شوهرها در صورت تقسيم اين وظايف كه پايه و اساس زندگي هستند مي توانند براي ساليان سال در كنار هم زندگي كنند، در غير اين صورت تداوم زندگي بعيد است اين زن و شوهرها هستند كه بايد با هم و در كنار هم ساز زندگي شان را كوك كنند تا بتوانند با هم تفاهم و توافق بنوازند و همچنين براي سازش مراحل بعدي مسئوليت پذيري،مهارت هاي زندگي نيز مي توانند مفيد باشند.حال چه زوجين خودشان روي اين مهارت ها كار كنند وچه با كمك يك مشاور.

براي شروع هرگز زود نيست زن و شوهر بايد همه چيز را از همان سالهاي ابتدايي زندگي آغاز كنند. حتي تصميم گيري درباره تربيت فرزندان و مسائل خانوادگي. اما مهمتر از همه مسائلي است كه به عمق زندگي زناشويي مربوط مي شود.

بشريت به دو گروه مونث و مذكر تقسيم مي شود و هدفش چه از نظر مذهبي و چه تكامل، به وجود آوردن بچه ها و تداوم و پيشرفت بشر است. طبق گفته تمام اديان، تك همسري بهترين روش براي رسيدن به اين اهداف است. چرا كه نتيجه آن تشكيل بنيان محكم و پايداري براي رشد و پيشرفت فرزندان است.

در طول ساليان متمادي، همواره افراد عاقل و خردمند صلح و سازش ميان زن و شوهرها را گوشزد مي كنند چرا كه اين صلح و صفا را لازمه ي يك زندگي بادوام و پايدار مي دانند. صلح و سازش اساس خوشبختي در زندگي زناشويي لست اگر زوجين در صلح و صفا و يگانگي زندگي كنند هيچ رابطه اي دوستانه تر و عاشقانه تر از زندگي زناشويي نيست.

كار و حرفه

رسيدن به ازدواج و ساختن يك رابطه ي ماندگار بايد دو طرفه باشد كه البته اين امر مهم بايستي با در نظر گرفتن وظيفه ي ثانوي كه همان حق و وظيفه ي كار كردن است توام باشد. علاوه بر اين كار كردن باعث سلامتي روحي و جسمي مي شود كه به خودي خود داراي ارزش است. خصوصا زماني كه خدمتي قلبي باشد نه تنها براي همكاران و دوستان ارزشمند است بلكه حتي براي بشريت نيز مهم و حياتي است. علاوه بر اين كار كردن از لحاظ معنوي ارزشمند است و باعث نشاط و ارضاي افراد و در نهايت رشد و پيشرفت زوجين مي شود. البته در شرايط امروز كه روز به روز هزينه ي زندگي بالا مي رود درآمد زن و مرد براي رفع مشكلات مالي زندگي لازم و اساسي است.

رابطه بين زن و شوهر آنقدر بايد قوي باشد كه هر دو تجربيات كاري شان را به خانه بياورند و در مورد آنها با هم صحبت و گفتگو كنند. با وجود تمام اين حرف ها بهتر است راهي پيدا كنيم كه براي تمام خانواده مفيد و مناسب باشد.

دوستان و روابط اجتماعي

در هر زندگي زناشويي، زن و شوهر بايد دوستان خصوصي و همچنين دوستان مشتركي داشته باشند و در مواقع لزوم به آنها تكيه كنند.آنچه در زندگي اجتماعي مهم است روابط عمومي ما انسانهاست و ديگر اينكه،به جاي آنكه ديگران را رقيبي براي خود بدانيم تا چه اندازه آنان را دوست و همنوع خود مي دانيم.دوستي نه به مدت زمان آشنايي بلكه به كيفيت با هم بودن و يكي بودن بستگي دارد،همان گونه كه آن را در عواطفي كه ابراز مي كنيم در تمايل به كمك كردن به ديگران، در تشريك اميدها و ترس هاي در همگوني افكار،در با هم كار كردن و در شادي با هم بودن مي بينيم.

جسم ما

اگر به دنبال يك زندگي معقول هستيم نبايد خودمان، جهان طبيعت و يا چيزهاي مادي كه در اطراف مان وجود دارند را ناديده بگيريم. ما بايد مراقب جسم خودمان باشيم و در اين شرايط توافق بين طرفين لازم و ضروري است ما مي توانيم خيلي راحت، با كار بيش از حد و يا بيكاري و تنبلي و بي توجهي به نيازهاي ضروري جسممان همچون ورزش، هواي تازه،غذاي سالم،خواب و استراحت كافي و آرامش فكري به بدنمان صدمه برسانيم.

بنابراين زن و شوهرمي توانند با توافق دروني به رابطه خود و طرف مقابل فكر كنند امروزه مردم دچار تعارضات دروني هستند و خواسته يا ناخواسته با خودشان درگير مي باشند چگونه مي توانيم در حالي كه با خودمان مشكل داريم در مقابل همسرمان سازش داشته باشيم تنها راه دستيابي به تفاهم با خودمان يا همسرمان، اتحاد و همدلي است و در مورد ما انسانها تحقق اين مساله از طريق درك هدفمان در زندگي و تلاش براي پيشرفت توانايي مان به عنوان يك انسان به دست مي آيد.