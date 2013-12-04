  1. استانها
  2. بوشهر
۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۲۸

ناصری اعلام کرد:

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتی به عشایر شهرستان دیلم

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتی به عشایر شهرستان دیلم

دیلم - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه بهداشت ودرمان دیلم از ارئه خدمات بهداشتی درمانی به عشایرتحت پوشش شهرستان دیلم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین ناصری صبح چهارشنبه در حاشیه برنامه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به عشایر شهرستان دیلم اظهار داشت: با ورود عشایر به منطقه از آبانماه سرکشی از آنان آغاز شده و تاکنون تعداد 32 خانوار با جمعیت 103نفر در مناطق روستایی دیلم ساکن شده‌اند.

وی بیان داشت: تیم‌های سیار بهداشتی متشکل از پزشک، ماما، دارویار، بهورز، کاردان بیماری‌ها، بهداشت خانواده، بهداشت محیط به موقع با مراجعه به مناطق عشایر نشین این شهرستان خدمات بهداشتی و درمانی را ارائه می‌دهند.

رئیس شبکه بهداشت ودرمان دیلم یادآور شد: لام گیری،تشکیل پرونده سلامت خانوار، ویزیت پزشک و ماما، توزیع دارو برای بیماران نیازمند، مراقبت زنان باردار و کودکان طبق دستورالعمل‌ها، کلرزنی آب‌های چشمه اطراف عشایر و آب انبارها، آموزش بهداشت در زمینه بیمارهای واگیر و غیرواگیر و بهداشت محیط و توزیع وسایل پیشگیری از بارداری بین واجدین شرایط از جمله خدماتی است که به عشایر ارائه می شود.

وی تصریح کرد: عشایر پس از ورود به شهرستان درمناطق روستایی دهک، عامری، بیدو، مظفری شمالی، گاوزرد،شهر ویران، والفجر و مال شهاب ساکن می‌شوند.

ناصری افزود: 15 نفر کادر بهداشتی و درمانی به علاوه 9 بهورز از سه مرکز بهداشتی درمانی روستایی سیامکان،امام حسن و حضرت فاطمه دیلم(س) درقالب سه‌ تیم سیار همه خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتی را به عشایر مناطق یاده شده ارائه می کنند.

همه ساله با ورود عشایر به مناطق دشت لیراوی شمالی و جنوبی دیلم خدمت رسانی به این قشر زحمتکش جامعه صورت می گیرد.

کد مطلب 2188463

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها