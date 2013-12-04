ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتی به عشایر شهرستان دیلم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین ناصری صبح چهارشنبه در حاشیه برنامه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به عشایر شهرستان دیلم اظهار داشت: با ورود عشایر به منطقه از آبانماه سرکشی از آنان آغاز شده و تاکنون تعداد 32 خانوار با جمعیت 103نفر در مناطق روستایی دیلم ساکن شده‌اند.

وی بیان داشت: تیم‌های سیار بهداشتی متشکل از پزشک، ماما، دارویار، بهورز، کاردان بیماری‌ها، بهداشت خانواده، بهداشت محیط به موقع با مراجعه به مناطق عشایر نشین این شهرستان خدمات بهداشتی و درمانی را ارائه می‌دهند.

رئیس شبکه بهداشت ودرمان دیلم یادآور شد: لام گیری،تشکیل پرونده سلامت خانوار، ویزیت پزشک و ماما، توزیع دارو برای بیماران نیازمند، مراقبت زنان باردار و کودکان طبق دستورالعمل‌ها، کلرزنی آب‌های چشمه اطراف عشایر و آب انبارها، آموزش بهداشت در زمینه بیمارهای واگیر و غیرواگیر و بهداشت محیط و توزیع وسایل پیشگیری از بارداری بین واجدین شرایط از جمله خدماتی است که به عشایر ارائه می شود.

وی تصریح کرد: عشایر پس از ورود به شهرستان درمناطق روستایی دهک، عامری، بیدو، مظفری شمالی، گاوزرد،شهر ویران، والفجر و مال شهاب ساکن می‌شوند.

ناصری افزود: 15 نفر کادر بهداشتی و درمانی به علاوه 9 بهورز از سه مرکز بهداشتی درمانی روستایی سیامکان،امام حسن و حضرت فاطمه دیلم(س) درقالب سه‌ تیم سیار همه خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتی را به عشایر مناطق یاده شده ارائه می کنند.

همه ساله با ورود عشایر به مناطق دشت لیراوی شمالی و جنوبی دیلم خدمت رسانی به این قشر زحمتکش جامعه صورت می گیرد.