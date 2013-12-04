دیدار پوتین و بندر بن سلطان/سوریه و ژنو 2 محور مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، دیمتری بیسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد که بندر بن سلطان رئیس دستگاه اطلاعات عربستان سعودی شب گذشته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو دیدار کرد.

در این دیدار تحولات سوریه و فراهم کردن مقدمات برگزاری نشست ژنو 2 برای حل بحران سوریه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اوضاع خاورمیانه و شمال آفریقا از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدار بود. بن سلطان و پوتین درباره اوضاع سوریه تبادل نظر کردند.

طرفین همچنین بر پویایی تحرکات بین المللی در قضیه برنامه هسته ای ایران تاکید کردند. شایان ذکر است بندر بن سلطان پیش از این در ماه جولای به روسیه سفر کرده بود.