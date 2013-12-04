صید و صیادی جزء مشاغل سخت و زیان آور است

جمیل حق پرست در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر معافیت 10 درصد در حال اجرا بوده اما برخی از صیادان از این معافیت بهره مند نبوده که این مهم به تعاریف قانونی و هدف قانونگذار برمی گردد.

وی همچنین اظهارداشت: قانونگذار در معافیت حق بیمه صیادان محدودیت سنی قائل نشده بلکه محدودیت سابقه و پرداخت حق بیمه قائل شده اند.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان گفت: این مهم به دلیل این هست که قانونگذار از محل اعتبارات هدفمندی یارانه ها برای تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای با هدف ایجاد اشتغال جدید مبادرت ورزیده است.

وی در ادامه با اذعان اینکه ضرایب و نرخ های حق بیمه در قانون آمده و سازمان مکلف به انجام آن است، یادآورشذ: تامین اجتماعی اعمال معافیت پرداخت حق بیمه را ندارد مگر اینکه دولت و مجلس معافیتی را تعریف و با تامین اعتبار لازم به سازمان ابلاغ کند.