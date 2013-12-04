نماینده هیچ طیف و گروهی نیستم/ حل معضل بیکاری مستلزم هماهنگی کلیه دستگاه هاست

به گزارش خبرگزاری مهر، مديركل دادگستري استان، دادستان كرمانشاه و ساير مديران و مسولين قضايي استان صبح امروز با استاندار كرمانشاه در محل استانداري ديدار كردند.

ابراهيم رضايي در اين ديدار با ابراز خرسندي در جمع مسولين دادگستري استان طي سخناني اظهار داشت: اميدواريم همگي با كمك يگديكر بتوانيم كارهاي بزرگي در استان انجام دهيم زيرا كرمانشاه تا حالا آنطور كه شايستگي دارد به حق خود نرسيده است.

وي با اشاره به مشكل بيكاري در استان، حل اين معضل را مستلزم همكاري و هماهنگي ساير دستگاه ها و ارگان هاي ذيربط عنوان كرد و گفت: بايد با پيگيري و جديت ‘ تلاش نمائيم كه نرخ بيكاري در استان را كاهش و با وحدت و همدلي بتوانيم كارهاي بزرگي را در استان انجام دهيم.

استاندار كرمانشاه ادامه داد: كرمانشاه در سطح كشور داراي نخبگان تحصيل كرده بسيار خوبي است كه با استفاده از تجربيات آنها و وحدت و همدلي در استان خواهيم توانست مشكلات و معضلات را حل نمائيم.

رضايي همچنين با اشاره به اهميت اجراي برنامه هاي فرهنگي براي پيشبرد بهتر و سريعتر امور خاطر نشان ساخت: توجه به برنامه هاي فرهنگي خيلي موثر است و اين مهم از يكسو منجر به كاهش جرائم و از سوي ديگر منجر به كاهش مراجعه كنندگان به مراجع قضايي خواهد شد كه در اين صورت دادگستري قادر خواهد بود به كارهاي مهم تر خود بيشتر رسيدگي كند.

وي با بيان اينكه اهميت دستگاه قضايي بر هيچ كس پوشيده نيست، گفت: اميدواريم بتوانيم با كمك و حمايت يكديگر كارهاي خوبي را در استان رقم بزنيم و زمينه هاي توسعه و بالندگي را در اين استان هر چه بيشتر فراهم سازيم.

استاندار كرمانشاه تصريح كرد: برنامه اي را در استانداري انجام خواهيم داد كه هر تفكر و جناحي فكر كند مي تواند مشكلات خود را در اين استانداري حل كند لذا با جديت تمام برنامه ها و سياست هاي دولت را در راستاي اعتدال و خدمت به مردم در استان اجرايي خواهيم كرد.

وي در پايان گفت: نماينده هيچ طيف و گروهي نيستم و هدفم كمك به توسعه استان و ايجاد اشتغال براي جوانان است.

در پایان اين مراسم مديركل دادگستري استان و ديگر اعضاء جلسه ضمن تبريك به استاندار كرمانشاه به بيان ديدگاه ها و نكته نظرات خود پيرامون مسائل مختلف و برنامه هاي دادگستري براي كاهش جرم در استان پرداختند.