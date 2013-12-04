جایزه ورزش و محیط زیست قاره آسیا به ایران تعلق گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی المپیک، دهمین کنفرانس بین‌المللی ورزش و محیط زیست با حضور حدود 100 شرکت کننده از 94 کشور جهان در سوچی روسیه، میزبان بازی‌های المپیک زمستانی برگزار شد. دکتر عباسعلی گائینی، رئیس کمیسیون ورزش و محیط زیست کمیته ملی المپیک همراه با خانم خوشبختی، عضو این کمیسیون در این کنفرانس شرکت کردند.

کنفرانس بین‌المللی ورزش و محیط زیست که با شعار "امروز را برای فردای بهتر تغییر دهیم" آغاز شد، توماس باخ، رییس کمیته بین‌المللی المپیک، خانم "اسوتیانا کورکینا"، قهرمان المپیک و نایب رئیس فدراسیون ژیمناستیک از روسیه، آقای "دنیس پاکرا"، قهرمان المپیک و نایب رئیس فدراسیون شنا از روسیه به ایراد سخنرانی پرداختند.

در جریانان این کنفرانس جوایز به پروژه‌های موفق از 5 قاره جهان جوایزی اختصاص یافت. بر این اساس و از قاره آسیا کمیسیون ورزش و محیط زیست کمیته ملی المپیک ایران با ارائه پروژه "طرح عمرانی زیست محیطی کوهستان توچال" موفق به دریافت جایزه شد.

همچنین از قاره آمریکا کشور کانادا با پروژه "قهرمانان هوای پاک"، از قاره آفریقا کشور کنیا با پروژه "قایقرانی"، از قاره اروپا کشور صربستان با پروژه "دریاچه آدا سیگان لیجا" و از اقیانوسیه کشور پاپوآگینه نو با پروژه "خط ساحلی پایدار" موفق به دریافت این جوایز شدند.

جایزه ویژه کنفرانس بین‌المللی ورزش و محیط زیست به کشور روسیه به دلیل اقدامات انجام شده، برای برگزاری مسابقات المپیک زمستانی 2014 سوچی اهداء شد. ضمن اینکه گزارش پروژه‌های منتخب توسط نمایندگان کمیته‌های ملی المپیک 5 قاره جهان ارائه شد.

نکته قابل توجه آنکه بنرهای مختلفی نیز در حاشیه این کنفرانس بین‌المللی و همچنین در سطح شهر نصب شده بود که پلنگ نادر ایرانی را به تصویر می‌کشید.