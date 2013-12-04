ارزش معاملات تالار بورس خراسان شمالي پنج برابر شد

جواد خاني در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در آبان ماه سال جاري در مجموع 14 میلیون و 411 هزار فقره سهم در تالار بورس خراسان شمالي معامله شد.

وي اظهار داشت: ارزش كل معاملاتي اين تعداد سهم 55 میلیارد و 944 میلیون ریال برآورد شده است.

به گفته خاني از اين تعداد سهم هفت میلیون و 676 هزار فقره از سوی مردم خریداری شد و شش میلیون و 734 هزار سهم نیز به فروش رسید.

كارشناس مسئول تالار بورس منطقه اي خراسان شمالي اظهار داشت: ارزش معاملات اين تالار در آبان ماه امسال به نسبت آبان پارسال بيش از پنج برابر افزايش يافت.

خاني افزود: همچنين تعداد سهام معامله شده در تالار بورس خراسان شمالي در آبان امسال به نسبت مهر ماه حدود 10 درصد بيشتر شده است.

به گفته وي از ابتداي امسال تاكنون در اين تالار بيش از 87 ميليون فقره سهم به ارزش تقريبي 380 ميليارد ريال خريد و فروش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تالار بورس منطقه‌ای خراسان شمالی از مهر ماه سال 89 به عامليت بانک کشاورزی خراسان شمالی در مرکز این استان راه‌اندازی شده و هر هفته از شنبه تا چهارشنبه به غیر از روزهای تعطیل، فعالیت های داد و ستد سهام شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس را انجام می‌دهد.