به گزارش خبرنگار مهر، پروژه مسکن مهر خراسان جنوبی همچون سایر شهرستان‌های کشور در دولت نهم استارت خورد تا امیدی برای خانه‌دار شدن مردم این استان باشد جدا از خوب یا بد بودن اجرای طرح مسکن مهر خراسان جنوبی این طرح پیچ و خم‌هایی را برای تکمیل پیموده که مشکلات آن علاوه‌بر آنه مردم را نگران کرده دغدغه مدیران این استان نیز برای جلوگیری از خلف وعده ها شده و این قول را داده اند که علی‌رغم اینکه ادامه مسکن مهر در دستور کار دولت جدید قرار ندارد و طرح های دیگری جایگزین آن شده است ولی مسئولان تا حصول نتیجه برای مطالبات مردم این طرح را پیگیر خواهند بود.

شب گذشته مدیران دستگاه ‌های اجرایی مرتبط با پروژه‌های مسکن مهر خراسان جنوبی گرد هم آمدند تا در جلسه شورای مسکن استان این مشکلات را مطرح و برای آنها راه حل بیابند.

19 هزار واحد مسکونی مهر خراسان جنوبی تحویل شد

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در این نشست گفت: از ابتدای طرح مسکن مهر تا کنون 19 هزار و 457 واحد مسکونی در استان افتتاح شده است.

مسعود مالکی نیز در شورای مسکن خراسان جنوبی اظهار داشت: براساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن سال 1387 نقش شورای مسکن در جهت تامین اعتبار مسکن اقشار کم درآمد از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه سهمیه مسکن مهر استان 31 هزار و 211 واحد مسکونی بوده، افزود: از این تعداد 21 هزار و 627 واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت، هشت هزار 884 واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت و 700 واحد در بافت فرسوده شهری است.

دو هزار واحد مسکونی مهر آماده تحویل به متقاضیان

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تا قبل از سال 91 تعداد دو هزار و 638 واحد مسکن مهر افتتاح شده، گفت: در سال گذشته هفت هزار و 729 واحد و در سال جاری تعداد 9 هزار و 90 واحد تحویل متقاضیان شده است.

مالکی واحدهای آماده تحویل در استان را دو هزار واحد عنوان کرد و افزود: مانده افتتاح واحدهای مسکن مهر تعداد 11 هزار و 457 واحد در استان است.

وی مجتمع مسکونی یک هزار واحدی غدیر در قاین را یکی از باکیفیت‌ترین پروژه‌ها با کم‌ترین آورده متقاضی دانست و بیان داشت: یکی از بزرگترین مساجد مسکن مهر نیز در زمینی به مساحت سه هزار و 90 متر مربع و با زیربنای دو هزار و 600 مترمربع شامل مسجد، حسینیه، کتابخانه، کانون فرهنگی، خنه عالم و فضای تجاری در این شهرستان مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به خدمات زیر بنایی در واحدهای تحویل شده، تصریح کرد: 60 درصد آسفالت معابر اصلی سایت‌های مسکن مهر انجام شده و تمام واحدهای تحویل شده دارای آب، برق، تلفن و سیستم فاضلاب هستند.

مالکی از احداث 19 باب مدرسه در سایت‌های مسکن مهر استان خبر داد و گفت: احداث 14 باب مسجد، 32 واحد تجاری و خدماتی، پنج پارک، شش سالن ورزشی، یک کلانتری و یک مرکز بهداشتی و درمانی از جمله خدمات روبنایی در این واحد‌ها بوده است.

پرداخت 604 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان مسکن مهر استان

وی با بیان اینکه تاکنون 604 میلیارد و 346 میلیون تومان تسهیلات توسط بانک‌های عامل پرداخت شده، تاکید کرد: از این میزان 448 میلیارد و 411 میلیون تومان در شهرهای بالای 25 هزار نفر و 155 میلیارد و 936 میلیون تومان در شهرهای زیر 25 هزار نفر است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی ادامه داد: تاکنون تعداد 31 هزار و 275 واحد عقد قرارداد، تعداد 30 هزار و 882 واحد پی‌سازی، تعداد 28 هزار و 235 واحد اسکلت، تعداد 27 هزار و 139 واحد سقف، تعداد 26 هزار و 490 واحد سفت‌کاری و تعداد 23 هزار و 781 واحد عملیات نازک کاری آن‌ها پایان رسیده است.

مالکی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

مالکی با اشاره به اینکه در حال حاضر خراسان جنوبی در رتبه پنجم مسکن مهر کشور قرار دارد، یادآورشد: در سال گذشته این استان رتبه دوم در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت را داشته است.

گازرسانی منوط به به تامین اعتبار منابع استانی

مسعود مالکی در حاشیه شورای مسکن خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران نیز اظهار داشت: مشکلات مسکن مهر شامل خدمات زیر بنایی (گاز،برق،آب وفاضلاب) و آماده‌سازی می‌شود.

وی در خصوص گازرسانی به پروژه‌های مسکن مهر، افزود: شرکت گاز استان گازرسانی را منوط به تامین اعتبار سهم دو سوم اعتبارات گاز رسانی از طریق منابع استانی و راه و شهرسازی اعلام کرده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: بر این اساس شرکت گاز استان پنج هزار و 537 واحد را فاقد خدمات گاز رسانی اعلام کرده که از این تعداد یک هزار و 832 واحد به لحاظ عدم گاز رسانی شهر(حاجی‌آباد، نهبندان، مود، سربیشه، عشق‌آباد و اسدیه) فاقد گاز هستند و سه هزار و 705 واحد در شهرها دارای گاز فاقد این خدمات هستند.

مالکی ادامه داد: در شهر بیرجند سه هزار و 503 واحد در سایت 04 ارتش و سایت 75 هکتاری مهر شهر فاقد خدمات گاز است.

وی به مشکل تامین برق دو هزار و 810 واحد مسکن مهر در بیرجند اشاره کرد و تصریح کرد: از این تعداد 2003 واحد مربوط به سایت 75 هکتاری مهرشهر بیرجند و تعداد 807 واحد از پروژه 1500 واحدی تعاونی مسکن آموزش 04 بیرجند است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی بیان داشت: براساس اعلام شرکت برق منطقه‌ای استان اعتبار مورد برای تامین برق این واحدها پنج میلیارد و 900 میلیون تومان است.

وی یادآور شد: تاکنون چهار هزار و 111 انشعاب خریداری شده و دو هزار و 666 انشعاب نصب شده و هزار و 445 انشعاب نصب نشده است.

چهار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای اجرای شبکه فاضلاب

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با بیان اینکه هشت هزار واحد مسکن مهر در شهر بیرجند فاقد سیستم فاضلاب است،عنوان کرد: شرکت آب و فاضلاب اعتبار مورد نیاز برای پروژه‎‌های نیمه تمام را چهار میلیارد تومان اعلام کرده است.

مالکی با اشاره به اینکه هزینه آماده‌سازی محدوده مسکن مهر بر عهده متقاضیان است، گفت: تاکنون 33 میلیارد و 9 میلیون تومان از هزینه های آماده‌سازی سایت‌های مسکن مهر انجام شده و 50 میلیارد و شش میلیون تومان از هزینه‌ها باقی مانده است.

وی به منظور تسریع و اتمام عملیات آماده‌سازی پیشنهاد کرد: موضوع از طریق وزارت راه و شهرسازی کشور پیگیری شود تا سایت‌های مسکن مهر، با تامین اعتبار از محل منابع مختلف تحویل شهرداری‌های داده شود و دولت نسبت به تامین قیر تمام یا بخشی از پروژه‌ها جهت آسفالت اقدام کند.

ساخت 27 هزار واحد مسکونی روستایی

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی سهمیه ساخت مسکن روستایی استان را 34 هزار و 592 واحد اعلام کرد و گفت: تا کنون 27 هزار و 180 واحد مسکن روستایی پایان کار دریافت کرده‌اند.

علی‌اصغر آسمانی مقدم در جلسه شورای مسکن خراسان جنوبی اظهار داشت: استحکام پایین مسکن‌های روستایی یکی از دغدغه‌های اصلی کشور محسوب می‌شود.

وی سهمیه سالانه هر استان ساخت دو هزار واحد مسکونی روستایی است، ادامه داد: سهمیه خراسان جنوبی در طی هفت سال گذشته ساخت 34 هزار و 592 واحد بوده است.

وی افزود: برای ساخت این واحدها دو میلیون و 739 هزار و 671 میلیون ریال تسهیلات در نظر گرفته شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی به تشکیل 41 هزار و 552 فقر پرونده در این خصوص اشاره کرد و گفت: از این تعداد 36 هزار و 690 واحد به بانک معرفی شده است.

آسمانی‌مقدم با بیان اینکه ساخت 31 هزار و 474 واحد شروع شده، تصریح کرد: تعداد 27 هزار و 180 واحد مسکن روستایی پایان کار دریافت کرده‌اند.

وی با اشاره به سالگرد زلزله زهان، بیان داشت: در این زلزله 176 واحد خسارت دیدند اما به دلیل فرسودگی اکثر خانه‌ها بازسازی دو هزار واحد در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی واحدهای پایان یافته را تعداد 621 مورد عنوان کرد و گفت: همچنین تعداد یک هزار 75 واحد آرماتور‌بندی شده است.

وی گفت: بازسازی مناطق زلزله‌زده زهان یکی از بی‌حاشیه‌ترین بازسازی‌های سطح کشور بوده است.

کسری 128 میلیارد ریالی برای برق رسانی به مسکن مهر خراسان جنوبی

مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان جنوبی گفت: برای برق رسانی به پروژه‌های مسکن مهر با کسری بودجه 128 میلیارد و 551 میلیون ریالی مواجه‌ هستیم.

محمدعلی ضامن نیز در این جلسه اظهار داشت: در حال حاضر 16 هزار و 448 واحد مسکن مهر برق رسانی شده است.

وی افزود: تا پایان سال گذشته 109 میلیارد و 867 میلیون ریال برای برق رسانی پروژه‌ها هزینه شده و سال جاری 30 میلیارد و 543 میلیون ریال در دست هزینه و اجرا است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان جنوبی گفت: تعداد هشت هزار و 735 واحد مسکن مهر برق رسانی نشده است.

ضامن مدیرعامل شرکت برق استان

ضامن با اشاره به اینکه 13 هزار و 931 انشعاب نصب شده، ادامه داد: همچنین دو هزار و 517 انشعاب نیز نصب نشده است.

وی با تاکید بر خرید انشعاب توسط تعاونی‌ها در مکان‌های که مشکل فروش انشعاب وجود ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر چهار هزار و 800 انشعاب برق در سایت‌های مسکن مهر آماده فروش است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان دلیل عدم برق رسانی به پروژه‌ها را کمبود تخصیص اعتبارات دانست و افزود: در صورت تخصیص چهار درصدی اعتبارات تملک در سال جاری به 100 درصد، مشکلات برق رسانی رفع می‌شود.

ضامن بیان داشت: برای برق رسانی به پروژه‌های مسکن مهر با کسری بودجه 128 میلیارد و 551 میلیون ریالی مواجه‌ایم که باید اعتبارات آن در نظر گرفته شود.

هشت هزار واحد مسکونی مهر استان فاقد شبکه فاضلاب

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از تعداد شش هزار و 666 انشعاب آب آماده فروش برای طرح مسکن مهر استان خبر داد و گفت: 15 هزار و 405 واحد انشعاب آب انها نصب شده است.

سید مجتبی‌عراقی‌زاده نیز در این جلسه اظهار داشت: تاکنون عملیات آبرسانی به 21 هزار و 707 واحد مسکن مهر در خراسان جنوبی انجام شده که از این تعداد 15 هزار و 405 واحد انشعاب نصب شده و مابقی انشعاب آب خریداری نکرده‌اند.

وی افزود: در بیرجند هشت هزار واحد مسکونی فاقد سیستم شبکه فاضلاب و دو هزار و سه واحد در طرح 75 هکتاری مهر شهر فاقد سیستم شبکه آب است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: علت این امر کمبود اعتبارات برای احداث مخزن ذخیره و ایجاد شبکه فاضلاب در پروژه‌های مسکن مهر است.

عراقی‌زاده با بیان اینکه در حال حاضر فروش انشعاب 410 هزار تومان است، ادامه داد: همچنین متقاضیان برای تهیه لوازم مورد نیاز 410 هزار تومان پرداخت می‌کنند.

وی از تعداد شش هزار و 666 انشعاب آب آماده فروش برای طرح مسکن مهر استان خبر داد و تاکید کرد: در صورت مراجعه مردم برای خریداری این تعداد انشعاب، مشکل منابع مالی آبرسانی به سایر پروژه‌ها وجود ندارد.

شایان ذکر است مقرر شد مسکن و شهرسازی با تعاونی‌های مسکن مهر استان جلسه‌ای برگزار کند تا نسبت به خرید انشعاب آب اقدام شود.