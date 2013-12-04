شهرستان آبادان 2946 معلول دارد/ ارائه خدمات رایگان کمک آموزشی به دانش آموزان معلول

علی جویباری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نوع خدمات قابل ارائه به این معلولان افزود: 925 معلول جسمی، ذهنی و ضایعه نخاعی و 31 معلول روانی تحت عنوان مستمری بگیر خدمات دریافت می کنند.



وی اظهار کرد: یک هزار و 275 مددجو متوسط به پایین (دارای معلولیت شدید نیستند) از امکانات خدماتی این واحد بهره می گیرند افراد نابینا نیز تا 25 سالگی جزء این دسته از خدمات گیرندگان به شمار می روند.



کارشناس مسئول توانبخشی شهرستان آبادان تعداد افراد پشت نوبت در لیست دریافت کنندگان خدمات را 715 نفر ذکر کرد و تصریح کرد: کمبود تخصیص اعتبارات ارائه خدمات به این افراد نیازمند را ناممکن کرده است که امید است در این زمینه توجه ویژه ای از سوی مسئولان امر صورت گیرد.



جویباری یادآور شد: در زمان حاضر 22 دانشجوی معلول از کمک هزینه تحصیل و پرداخت بیش از 80 درصد شهریه دانشگاه بهره می برند.



وی با بیان اینکه هیچ گونه خدمات درمانی به مددجویان (معلولان) ارائه نمی شود گفت: وسایل کمک توانبخشی همچون ویلچر، توالت فرنگی، عصا، واکر، وسائل بهداشتی (پوشاک برای افراد ضایعه نخاعی ) سمعک و باطری و کمک هزینه درمان و کمکهای موردی برای عمل های جراحی در صورت تخصیص اعتبار ارائه می شود.



کارشناس مسئول توانبخشی شهرستان آبادان از تجهیز رایانه مربوط به نابینایان به نرم افزار سیستم گویا به عنوان دیگر خدمات قابل ارائه به معلولان نام برد.



جویباری افزود: کمبود تخصیص اعتبارات مورد نیاز ما را در ارائه خدمت بهتر و مطلوبتر به معلولان دچار مشکل کرده است به نحوی که در پرداخت کمک هزینه درمانها حتی به طور موردی و خرید وسائل بهداشتی مورد نیاز افراد ضایعه نخاعی و ایزوله با مشکل مواجهیم.



وی با اشاره به برخی خدمات رایگان قابل ارائه به معلولان اظهار کرد: چند مرکز آموزشی و حرفه آموزی به طور روزانه به معلولان ارائه خدمات می دهد که از جمله آن می توان به مرکز آموزشی رها ویژه معلولان ذهنی زیر 15 سال واقع در چهار متری ذوالفقاری شهدای چهار اشاره کرد.



کارشناس مسئول توانبخشی شهرستان آبادان از مرکز حرفه آموزی رها ویژه پسران بالای 15 سال واقع در سی متری ذوالفقاری نبش بهار 17 و مرکز حرفه آموزی شقایق ویژه دختران معلول ذهنی زیر 15 سال واقع در هلال بریم بلوار هسته ای به عنوان دیگر مراکز آموزش رایگان ویژه معلولان نام برد.



جویباری تصریح کرد: از آنجاییکه مرکز نگهداری معلولان ذهنی شدید در شهرستان نداریم در صورت لزوم این دسته از معلولان به مرکز استان معرفی و ارجاع می شوند.



وی یادآور شد: مرکز توانبخشی دولتی اداره بهزیستی آبادان نیز واقع در تانکی دو روبروی خانه ملت به ارائه خدمات به مددجویان می پردازد ضمن آنکه یک واحد مددجویی خصوصی واقع در سی متری ذوالفقاری به 450 معلول ذهنی خدمات ارائه می کند.



کارشناس مسئول توانبخشی شهرستان آبادان از خدمات معافیت سربازی به عنوان دیگر خدمات قابل ارائه شده به خانواده های دارای فرد معلول نام برد و گفت: خانواده هایی که دارای دو معلول شدید هستند یک پسر خانواده می تواند معاف شود و اگر پدر و یا مادر خانواده ای دارای معلولیت شدید باشد یکی از فرزندان آنها می تواند معاف شود.



جویباری با بیان اینکه تنها در زمینه کمک هزینه درمان و کمکهای موردی به مددجویان هزینه پرداخت می شود افزود: هزینه ای بابت ویزیت، آزمایشگاه، عکس، ام آر آی، پزشک متخصص و عمل های جراحی به مددجویان پرداخت نمی شود و این مسئله مشکلات عدیده ای را برای مددجویان به وجود آورده است.



وی اظهار کرد: به منظور ارائه خدمات بهتر به دانش آموزان معلول، بر اساس قرارداری که با کانون قلم چی واقع منعقد کرده ایم دانش آموزان مقطع دبیرستان، پیش دانشگاهی و کنکورمی توانند از امکانات کمک آموزشی همچون جزوات و کتابچه های آموزشی به صورت رایگان (با معرفی نامه مرکز) استفاده کنند.



کارشناس مسئول توانبخشی شهرستان آبادان همچنین از راه اندازی و شروع به کار انجمن معلولان حضرت ابوالفضل واقع در بلوار ولایت جنب تاکسی سرویس تامهر و کانون ناشنوایان و انجمن ناشنوایان در آبادان خبرداد و تصریح کرد: این بخشها در جهت برقراری ارتباط بین گروههای معلول و برگزاری همایشها و سمینارهای مختلف دائر شده اند.





