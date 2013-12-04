۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۲۶

كلاس‌ بازیگری میكائیل شهرستانی در "درس‌های سینما"

آموزش بازیگری توسط میکائیل شهرستانی در برنامه "درس‌های سینما" به تهیه‌کنندگی مسعود فراستی در شبكه چهار سیما صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه 100 قسمتی "درس‌های سینما" که موضوعات مختلف و مربوط با هنر سینما همچون بازیگری، کارگردانی و تدوین را در یک کلاس آموزشی با حضور استادان این هنر تدریس می‌کند، 15 آذر ماه به موضوع بازیگری از زبان میكائیل شهرستانی می‌پردازد.

شهرستانی در این برنامه به چگونگی تعریف نقش و تحلیل آن می‌پردازد.

پنج قسمت از این مجموعه به آموزش بازیگری اختصاص دارد و در این بخش میکائیل شهرستانی، جهانگیر الماسی و افشین هاشمی به آموزش این هنر می‌پردازند.

"درس‌های سینما" به تهیه‌كنندگی و اجرای مسعود فراستی به صورت هفتگی جمعه‌ها ساعت 10 از شبكه چهار سیما پخش می شود.

