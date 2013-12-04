اعتراض یک نماینده به تعداد کم اعضای برخی کمیسیون های مجلس/ دستور لاریجانی برای بررسی موضوع 

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به طرح اصلاح بند 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و آخرین اصلاحات آن که بر اساس آن به نابینایان مجوز کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی داده می شود محمدمهدی مفتح در تذکری گفت: طبق ماده 197 قانون اساسی اگر نسبت به اجرای ایین نامه داخلی تخلفی مشاهده شود نمایندگان حق دارند تذکر دهند.

وی افزود: طبق ماده 42 قانون اساسی حداقل اعضای کمیسیون های تخصصی 19 نفر است، طرحی که در شرایط فعلی مطرح است از سوی کمیسیون شوراها بوده که به این حد از اعضا نرسیده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: طبق قانون مستثنی بودن مصوبات آیین نامه داخلی مجلس کلیه مصوبات درباره آیین نامه داخلی مجلس بلافاصله بعد از تصویب نهایی لازم الاجرا است ولی زمانی که اعضای کمیسیون ها تغییر کرده و شورای نگهبان آن را تایید نموده است این امر باید اجرایی شود.

مفتح گفت: طبق ماده 22 اداره مجلس به شرح مواد آیین نامه باید انجام شود و اعضای هیات رئیسه سوگند خوردند که حداکثر توان خود را برای اجرای آیین نامه داخلی به کار ببندند، درباره کمیسیون کمتر از 19 نفر یا باید آیین نامه اصلاح شده یا مصوبات آن در شکل رسمی نیست.

به گزارش مهر علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: شما قبلاً هم این موضوع را مطرح کردید، ما در هیات رئیسه این موضوع را بررسی کردیم و نظر هیات رئیسه این بوده که طبق آیین نامه جدید هر کمیسیون حداکثر می تواند 23 نفر عضو داشته باشد یعنی یک حد پایین و بالا دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: باید این ترتیب رعایت شود، چون کمیسیون ها به این شکل است این مساله از این به بعد خواهد بود اما ما یک بار دیگر این موضوع را در هیات رئیسه بررسی می کنیم تا ببینیم همین نظر از سوی هیات رئیسه مطرح است یا نظر دیگری دارند.