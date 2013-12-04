۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۰۹

غلامی:

شهرستان دره شهر قطب تولید لیمو در استان ایلام است

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر گفت: شهرستان دره شهر به دلیل شرایط آب و هوایی قطب تولید لیمو در استان ایلام است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی غلامی صبح چهارشنبه در بازدید از باغات دره شهر اظهار داشت:  شهرستان دره شهر از ظرفیت های بالایی در زمینه محصولات باغی برخوردار است. 

این مسئول اظهار داشت: فصل پاییز فصل به بار نشستن میوه های ترش و شیرین است و این روزها باغ های لیموترش در شهرستان دره شهر به بار نشسته است.

غلامی افزود: باغداران دره شهری با دستان پرتلاش خود حدود 100 تن لیمو از باغ های خود می چینند.

وی ادامه داد: در حال حاضر در سطح شهرستان دره شهر 10 هکتار از ارقام لیمو خارجی داریم و متوسط برداشت از هر هکتار حدود 10 تا 15 تن است.

غلامی بیان کرد: ارزش اقتصادی این میزان محصول لیمو حدود 200 میلیون تومان است.

این مسئول عنوان کرد: محصول برداشت شده از ارقام لیمو خارجی است که به استان های همجواراز جمله  خوزستان، لرستان وک رمانشاه فرستاده می شود و اشتغال زایی آن به صورت فصلی ودائم حدود 40 نفر برآورد می شود.

