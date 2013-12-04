اورژانس آبادان 678 ماموریت را به انجام رسانده است

شهرام مقام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این مرکز شهرهای آبادان، خرمشهر، ماهشهر، هندیجان و شادگان را تحت پوشش خود دارد، افزود: مرکز فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان در مدت یاد شده 722 ماموریت اورژانسی را نیز در شهرهای خرمشهر، شادگان، ماهشهر و هندیجان به انجام رسانده است.
به گفته وی در یک ماهه گذشته به طور مجموع یک هزار و 400 ماموریت توسط تکنسین های مرکز فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان در شهرهای تحت پوشش انجام شده است.
مقام اظهار کرد: از تعداد کل ماموریتهای صورت گرفته، 281 مورد ماموریت تصادفی منتج به اعزام حادثه دیدگان به نزدیک ترین بیمارستان محل تصادف و حدود 40 مورد ماموریت نیز با انجام درمان در محل، به پایان رسیده است.
مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان تصریح کرد: در ماموریتهای غیرتصادفی نیز در بیش از 580 ماموریت نیاز به اعزام به بیمارستان احساس شد.
وی یادآور شد: 439 نفر نیز در محل انجام ماموریت (غیر تصادفی)، توسط تکنسینهای فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان درمان شدند.
آبادان – خبرگزاری مهر: مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: تکنسین های این مرکز در آبادان 678 ماموریت را در یک ماه گذشته به انجام رساند.
