۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۱۶

رونمایی از «اندوه مونالیزا» در باشگاه کتاب تهران

رمان «اندوه مونالیزا» نوشته شاهرخ گیوا در قالب یکی از نشست‌های تالار رونمایی باشگاه کتاب تهران رونمایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از رمان «اندوه مونالیزا» نوشته شاهرخ گیوا به عنوان سومین نشست تالار رونمایی باشگاه کتاب تهران روز شنبه 16 آذر در فرهنگسرای ارسباران برگزار خواهد شد.

این برنامه با همکاری باشگاه کتاب تهران و نشر زاوش (ناشر این کتاب) برگزار خواهد شد و یوسف انصاری، رضیه انصاری، کاوه فولادی نسب و نویسنده اثر در آن حضور داشته و به سخنرانی خواهند پرداخت.

گیوا در این رمان، مضمونی شبیه به رمان اولش «مونالیزای منتشر» را دنبال کرده است، اما به گفته وی اين رمان که داستانش در برهه‌ مشخصی از ابتدای روزگار پهلوی تا اوايل دهه‌ هفتاد می‌گذرد، به سير زندگی و سرنوشت يک خانواده‌ ايرانی پرداخته و در واقع نوعی نقد سياسی و اجتماعی است. 

مراسم رونمایی از رمان «اندوه مونالیزا» روز شنبه 16 آذر از ساعت 18 در سالن استاد ذوالفقاری فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان دکتر شریعتی، زیر پل سیدخندان، خیابان جلفا برگزار خواهد شد.

